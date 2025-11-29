A nyíregyházi állatkert igazgatója lesz a Tisza jelölte a parlamenti választáson

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Pénteken eldőlt, hogy kik lesznek a Tisza jelöltjei a jövő évi parlamenti választáson, két kivétellel. A kettő közül az egyik a nyíregyházi központú Szabolcs-Szatmár-Bereg 01. OEVK, de szombaton kiderült, hogy kit indít itt a Tisza. Nem bonyolították túl, nem volt másik jelölt, Magyar Péter a Búza téren tartott rendezvényen jelentette be, hogy Gajdos Lászlót, a város európai színvonalú állatkertjének az igazgatóját indítja a Tisza. Ezt a döntést Magyar közfelkiáltással fogadtatta el.

Gajdos 63 éves, tősgyökeres nyíregyházi. 1996-ban lett a sóstói erdőben szunnyadó Kultúrpark igazgatója, egy évvel később egzotikus állatokkal itt nyitotta meg az új állatkertet. Az azóta eltelt közel három évtizedben a Nyíregyházi Állatpark Magyarország legnagyobb vidéki állatgyűjteményévé vált, évente több mint hatszázezer látogatóval, háromszor választották Európa legjobb állatkertjének.

Gajdos László öt éve vezeti a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségét, Nyíregyháza díszpolgára, számos rangos elismerés – köztük megyei Príma díj és a Fehér Rózsa-díj – birtokosa. Tavaly Sulyok Tamástól vette át a Magyar Bronz Érdemkeresztet.

Politikai tevékenységet eddig még nem végzett, tavaly a Hír TV életútinterjút készített vele.

Forrás

Rövid beszédet is tartott a Tisza rendezvényén. Azt mondta, nagyon nagyon nehéz döntés volt 37 év után váltani, új dologba kezdeni, de végignézve a tömegen már tudja, hogy megérte. Felidézte, hogy az édesapja azt mondta neki, hogy „ha nem indulsz egy versenyen, nem kapsz ki. Node nem is nyerhetsz, és mi nyerni fogunk".

POLITIKA tisza Fehér Rózsa-díj Magyar Bronz Érdemkereszt magyar péter nyíregyházi állatpark Gajdos László Szabolcs-Szatmár-Bereg nyíregyháza Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetsége