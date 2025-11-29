A nyíregyházi állatkert igazgatója lesz a Tisza jelölte a parlamenti választáson

Pénteken eldőlt, hogy kik lesznek a Tisza jelöltjei a jövő évi parlamenti választáson, két kivétellel. A kettő közül az egyik a nyíregyházi központú Szabolcs-Szatmár-Bereg 01. OEVK, de szombaton kiderült, hogy kit indít itt a Tisza. Nem bonyolították túl, nem volt másik jelölt, Magyar Péter a Búza téren tartott rendezvényen jelentette be, hogy Gajdos Lászlót, a város európai színvonalú állatkertjének az igazgatóját indítja a Tisza. Ezt a döntést Magyar közfelkiáltással fogadtatta el.

Gajdos 63 éves, tősgyökeres nyíregyházi. 1996-ban lett a sóstói erdőben szunnyadó Kultúrpark igazgatója, egy évvel később egzotikus állatokkal itt nyitotta meg az új állatkertet. Az azóta eltelt közel három évtizedben a Nyíregyházi Állatpark Magyarország legnagyobb vidéki állatgyűjteményévé vált, évente több mint hatszázezer látogatóval, háromszor választották Európa legjobb állatkertjének.

Gajdos László öt éve vezeti a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségét, Nyíregyháza díszpolgára, számos rangos elismerés – köztük megyei Príma díj és a Fehér Rózsa-díj – birtokosa. Tavaly Sulyok Tamástól vette át a Magyar Bronz Érdemkeresztet.

Politikai tevékenységet eddig még nem végzett, tavaly a Hír TV életútinterjút készített vele.

Rövid beszédet is tartott a Tisza rendezvényén. Azt mondta, nagyon nagyon nehéz döntés volt 37 év után váltani, új dologba kezdeni, de végignézve a tömegen már tudja, hogy megérte. Felidézte, hogy az édesapja azt mondta neki, hogy „ha nem indulsz egy versenyen, nem kapsz ki. Node nem is nyerhetsz, és mi nyerni fogunk".