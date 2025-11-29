Ágyi poloskák miatt be kellett zárni a világ egyik leghíresebb moziját Párizsban

Ágyi poloskák megjelenése miatt ideiglenesen bezárják a világ egyik leghíresebb moziját és filmarchívumát, a párizsi Cinémathèque Française-t.

A rovarészlelés nem akármilyen eseményen történt, hanem egy Sigourney Weaver amerikai színésznővel tartott mesterkurzus alatt. November elején több néző panaszkodott francia újságíróknak, hogy ágyi poloskák csípték meg őket az Oscar-díjra jelölt Sigourney Weaverrel tartott mesterkurzus során. Weaver többek között az Alien és az Avatar című filmek szerepeiről ismert.

Egyikük a Le Parisien francia napilapnak azt mondta, hogy ágyi poloskákat látott „a székeken és a ruháin mászkálni”.

A Cinémathèque közleményében azt írta, hogy péntektől egy hónapra bezárja mind a négy vetítőtermét. Az ideiglenes bezárásra azért kerül sor, hogy a látogatóknak „tökéletesen biztonságos és kényelmes környezetet” tudjanak biztosítani, írták.

A kelet-párizsi Cinémathèque-ben három vetítőterem a nagyközönség előtt is nyitva áll, míg a negyediket oktatási célokra használják.

Fotó: JACQUES DEMARTHON/AFP

„Az összes széket szétszereljük, majd egyenként 180 °C-os száraz gőzzel kezeljük többször is, mielőtt átvizsgálnánk őket” – közölte az intézmény. A szőnyegek „ugyanilyen szintű” kezelést kapnak.

Az épület más részei – köztük a jelenleg is futó, Orson Welles amerikai színész és filmrendező életművéről szóló kiállítás – nyitva maradnak.

2023-ban a francia kormány összehangolt fellépést hirdetett az ágyi poloskák ellen, miután tömegesen jelentek meg a tömegközlekedésben, mozikban és kórházakban, miközben az ország a 2024-es párizsi olimpiai játékokra készült.

Az ágyi poloskák nevüket onnan kapták, hogy előszeretettel telepednek meg matracokban, bár ruhákban és poggyászokban is könnyen elrejtőznek. Csípéseik piros foltokat, hólyagokat vagy nagy kiterjedésű kiütéseket okoznak, és erős viszketéssel vagy allergiás reakciókkal járhatnak. (Guardian)