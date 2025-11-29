Az alagsori drogterjesztő miatt hónapokra pokollá vált egy budai társasház élete, de itt talán happy enddel zárul a történet

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A kormány kábítószer elleni háborúja az elmúlt időszakban szintet lépett, gyors egymásutánban három nagyobb akció is bekerült a hírekbe: T.Danny rapperre, Byalex együttesére és a budapesti Dojo klubra is lecsapott a rendőrség.

Pintér Sándor már jogszabállyal akarja korlátozni a drogok emlegetését „művekben”, és hónapokra bezáratnák azokat a helyeket, ahol cuccot találnak.

A látványharc árnyékában - akárcsak a VII. kerületben - a Villányi úton pokollá vált egy békés társasház élete, mert az egyik lakás drogok elosztóközpontjává vált.

Itt azonban több hónapnyi szenvedés után úgy tűnik, megoldódhat a helyzet.

A Villányi úti ház. Fotó: Németh Dániel/444

Miközben a rendőrség újabb razziákra figyelmeztet szórakozóhelyeken a drogellenes harc jegyében, egy Gellért-hegyhez közeli, csendes budai utcában működő kis pékség tulajdonosa szerint hónapok óta élhetetlenné vált a társasházuk, miután az egyik önkormányzati lakásban drogelosztó működött. A Villányi úti lakást hosszú ideig egy idős nő bérelte az önkormányzattól, az asszony halála után a harmincas éveiben járó fia és családja maradt benne.

A házban már évek óta lehetett érezni a marihuána szagát, de május–június környékén a helyzet drámaian súlyosbodott: péntek délutánonként a lakók állítása szerint sorban álltak az emberek kapu előtt, a kapucsengő folyamatosan szólt, a lépcsőházban pedig jöttek-mentek a kábítószervásárlók.

Rugós kés, fura alakok, hajnali csengetések

Átmeneti nyugalmi időszak után szeptemberre újra elszabadult a pokol, és ismét „furcsa, rosszul kinéző arcok” jelentek meg a házban, a folyosón pedig rendszeresen droghasználat nyomait lehetett felfedezni – crackpipákat, a kristály fogyasztásához használt alufóliadarabokat és szívószálakat. Az egyik lakó egy rugós kést is felfedezett a szemétkupac között.

Volt olyan délután, amikor egy láthatóan kábítószer hatása alatt álló, bódult nő az egyik tároló ajtajában fetrengett, közvetlenül egy idős lakó bejárata előtt, fél órával később már a lépcsőn feküdt. A lakók nem mertek kimenni a lépcsőházba, és a gyerekeiket is féltették, akik többször futottak már bele a vevőkbe: a pékség tulajának idősebb lánya például egyik este a barátjával érkezett haza, amikor a kapuban egy ismeretlen férfi állt, és azt mondta:

„Engedjetek be, megyek le az alagsorba, drogot árulnak.”

A nő azonnal rendőrt hívott, de a hatóságok nem találtak semmit a lakásban. Nem először hívtak rendőrt, elmondása szerint 2–3 naponta telefonáltak. A lakók hosszú ideig a hatóságoktól csak szóbeli ígéreteket kaptak.

Fotó: 444