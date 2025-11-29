Az amerikai kormány felfüggesztett minden menedékjogi döntést, miután szerdán egy afgán férfi lelőtt két gárdistát

A Trump-adminisztráció felfüggesztette minden menedékjogi kérés elbírálását, miután két nemzeti gárdistát lelőttek Washington DC-ben, közölte az Egyesült Államok Bevándorlási és Állampolgársági Szolgálatának (USCIS) igazgatója.

Joseph Edlow szerint a szünet addig marad érvényben, „amíg nem tudjuk biztosítani, hogy minden külföldit a lehető legmagasabb szinten átvilágítunk és ellenőrzünk”.

A bejelentés néhány órával azután érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök megígérte: „véglegesen felfüggeszti a migrációt” minden „harmadik világbeli országból”.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A bevándorlással kapcsolatos döntések sorozata a szerdai lövöldözés után született, amely során egy katona meghalt, és egy másikat válságos állapotban szállítottak kórházba. A hatóságok szerint a támadást egy afgán állampolgár követte el.

A szerdai halálos támadást követően először a Trump-adminisztráció ideiglenesen leállította az afgánoknak kiadott vízumokat azon a programon keresztül, amelyben a lövöldözéssel gyanúsított személy is részt vett, majd felfüggesztett minden bevándorlási kérelmet Afganisztánból, amíg át nem vizsgálják az ügyet.

Csütörtökön aztán a USCIS bejelentette, hogy újra megvizsgálja azoknak a személyeknek a zöldkártyáit, akik 19 különböző országból települtek be az Egyesült Államokba, anélkül, hogy megemlítette volna a szerdai támadást.

Az ügynökség egy júniusi elnöki proklamációra hivatkozott, amely Afganisztánt, Kubát, Haitit, Iránt, Szomáliát és Venezuelát is tartalmazta. Az nem derült ki, hogy az „újraellenőrzés” pontosan mit fog jelenteni.

Bár az első intézkedés kifejezetten az USA-ba belépni szándékozó afgánokat célozta, a mostani döntés lényegesen szélesebb körű. A USCIS — amely a Belbiztonsági Minisztérium egyik szervezeti egysége — utasítást kapott arra, hogy ne hagyja jóvá, ne utasítsa el és ne zárja le az általa kapott menedékkérelmeket semmilyen nemzetiség esetében. A tisztviselők továbbra is dolgozhatnak az ügyeken, és felülvizsgálhatják azokat, egészen a döntéshozatal előtti pontig.

Trump nem nevezte meg, mely országokat érintheti a migrációs tilalom, amelyre már most bírálattal reagáltak ENSZ-ügynökségek.

Mentális problémái lehettek

A tisztviselők szerint a lövöldözéssel gyanúsított Rahmanullah Lakanwal 2021-ben érkezett az Egyesült Államokba. Olyan program keretében utazott, amely különleges védelmet biztosított azoknak az afgánoknak, akik az amerikai erőkkel dolgoztak együtt Afganisztánban a kaotikus kivonulás és a tálibok hatalomra való visszatérése előtt.

Lakanwal korábban egy úgynevezett „Zero Unit” tagja volt – ez egy afgán hírszerzési és félkatonai alakulat, amely a CIA-val működött együtt –, mondta a CBS-nek az afgán védelmi és biztonsági erők egyik volt tagja. Az Egyesült Államok a Zero Unit-egységeket Afganisztán legelismertebb belföldi erői közé sorolta.

A CIA jelenlegi igazgatója megerősítette, hogy Lakanwal korábban együtt dolgozott az amerikai hírszerző ügynökséggel.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő a CNN-nek azt mondta, hogy Lakanwalt az Egyesült Államok akkor is átvilágította, amikor a CIA-val kezdett dolgozni, és akkor is, amikor az USA-ba utazott.

Egy gyerekkori barátja a New York Timesnak elmondta, hogy Lakanwal mentális egészségügyi problémákkal küzdött, miután a saját egységénél végzett munkája véget ért. A hírek szerint Lakanwal menedékjogot kapott, miután Trump visszatért az elnöki hivatalba; a kérelmét 2024-ben nyújtotta be.

Zöldkártya iránti kérelme azonban — amely igazolja, hogy valaki állandó lakóhellyel rendelkezik az Egyesült Államokban — még elbírálás alatt áll, mondta egy tisztviselő. (BBC)