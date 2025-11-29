Az Irgalmasrendi Kórház több fagyoskodó osztályáról is hazaküldték a betegeket, kabátban rendelnek az orvosok

Már a második hete rossz a fűtés a Budai Irgalmasrendi Kórház több épületében, a 444-nek a kórház dolgozói azt mondták, most 16 fokot mérnek az ambulancián, az orvosok kabátban rendelnek. A fekvőbetegosztályokon már nem sokan vannak, és azt már most lehet tudni, hogy fűtés a jövő héten sem lesz.

Az első napokban még próbálták fenntartani a kórházban az üzemszerű működést, de mostanra a nőgyógyászat mosdójában például már csak hét fok van, az intézmény vezetése pedig több osztályon is azt kérte a dolgozóktól, hogy inkább vegyék ki a maradék szabadnapjaikat.

A 24 hétfőn írta meg, hogy már napok óta nincs fűtés a kórház Árpád fejedelem úti épületében. Tari Zsolt, a kórház főigazgatója akkor azt írta a lapnak, hogy a hibát már megtalálták, cserélik a korrodálódott csöveket, és a helyzet remélhetőleg hamarosan rendeződik. Ez azonban azóta sem történt meg.

A dolgozókat a hét elején két óra különbséggel előbb arról értesítették, hogy „befejezték a csőcserét, mostantól melegedés tapasztalható”, majd ennek az ellenkezőjéről tájékoztatták őket: az újabb köremail már arról számolt be, hogy „a csőszakasz cseréjével helyreállt problémák ismét jelentkeztek, nyomásesés miatt egyelőre nem tudják helyreállítani a fűtést”.

A Budai Irgalmasrendi Kórház Árpád fejedelem úti épülete. Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

Bár a kórház vezetése azt kommunikálta, hogy csak egy épületben van probléma, az valójában több épületet is érint: a Frankel Leó úti épület után megszűnt a fűtés az Árpád fejedelmén lévő blokkban is. Bár a főigazgató azt hangsúlyozta, hogy a hibaelhárítás alatt alternatív módon oldják meg a fűtést, ez eleve csak egyes kórtermekben volt lehetséges, ott, ahol van légkondi - az érintett osztályok nagy részében azonban nincsen, hősugárzókat pedig inkább nem állítottak be, mert attól tartanak, hogy akkor meg az elektromos hálózat nem bírná el az extra terhelést.

A Budai Irgalmasrendi Kórháznak 2021-ben több mint 20 milliárd forintból épült meg az új szárnya, és felújították a régi épületek egy részét is. A hetvenes években felhúzott tömböket azonban ez nem érintette, és a Hild József tervezte Frankel Leó úti neoklasszicista épület is nagyon elhanyagolt állapotban van.

A fűtés most éppen ezekben az épületekben állt le, miután súlyosan elkorrodálódtak a csövek - de azok cseréje sem oldotta meg önmagában a problémát. Az 1800-as évekbeli épületben amúgy is elég hideg szokott lenni, de az Árpád fejedelem útiban sem cserélték vagy ötven éve a nyílászárókat. Felújítás itt sem volt a kórtermekben, csak a lifteket cserélték ki, de éppen ezután szaporodtak el a csótányok. Ezek miatt a betegek több osztályon már a bőröndjeiket sem merik nyitva hagyni a beszámolók szerint, nehogy véletlenül hazavigyék a bogarakat.

A fűtés nélkül maradt ambulancián az orvosok most egész nap kabátban rendelnek, és a betegek is így várakoznak a folyosón - a vizsgálatokon azonban értelemszerűen sokuknak le kell vetkőzniük.

A fekvőbeteg-ellátás pedig több osztályon ugyanakkor szinte teljesen megszűnt.

Miután a hőmérséklet kritikus szint alá süllyedt, múlt pénteken elkezdték hazaküldeni a betegeket a kórház több osztályáról is. A krónikus osztályról ezt nem lehetett megtenni, onnan ezért máshová helyezték el a többnyire rossz állapotú betegeket.

„Az összesen több mint nyolcvan ággyal működő két reuma és két rehab osztályon már csak négy-öt fekvőbeteg maradt, a többieket elküldték. Sok izületi beteg van itt, őket a hideg különösen rosszul érintené. Vannak halasztható fizioterápiás kezelések, de rossz állapotú fekvőbetegek is voltak. Az immunbetegeknél különösen fontos lehet, hogy időben hozzájussanak a citosztatikus kezelésekhez”

– mondta nekünk egy orvos az Irgalmasrendi Kórházból.

Az intézményben dolgozó forrásaink szerint most már nem is kecsegtetik őket gyors megoldással. „Azt már tudjuk, hogy fűtés a jövő héten sem várható, szerdán pedig jött egy köremail arról, hogy aki tudja, inkább vegye ki a még bent lévő szabadságát” - mondta a 444-nek egy irgalmasrendi dolgozó. „Ez alapján ebben az évben már kevesebb orvos lesz az érintett osztályokon, pedig a szakdolgozóhiány már korábban is nagy volt, ami már helyenként nehezítette az ellátást.”