Enyhe, száraz hétvége van előttünk

Az elmúlt napok esős, hideg időjárási után egészen kellemes hétvége vár ránk az idokep.hu előrejelzése szerint.

Szombaton többnyire erősen felhős, helyenként borult időre számíthatunk, de csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél gyenge marad. Reggel körülbelül 0 fokot, kora délután pedig nagyjából 5 fokot mérhetünk.

Fotó: ROMY ARROYO FERNANDEZ/NurPhoto via AFP

Vasárnap az ország nyugati harmadában süt majd a legtöbbet a nap, máshol marad a felhős, borongós idő. Keleten és északkeleten kisebb eső is kialakulhat. Reggel többfelé köd és pára képződik, amely főként északkeleten és keleten napközben is tartósabban megmaradhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt lesz. A hőmérséklet hajnalban –5 és +4 fok között, kora délután 3 és 10 fok között alakul.