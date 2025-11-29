Hadházy Ákos: Könnyű úgy zebratagadónak lenni, hogy elzárják az oda vezető utat

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő újabb kirándulást szervezett követőinek a hatvanpusztai Orbán-birtokra szombaton. A politikus az elmúlt hetekben-hónapokban többször túrázott a környéken, előfordult, hogy népes társaság kíséretében – ekkor mi ott voltunk –, és megesett az is, hogy autós üldözésbe torkollott a próbálkozása.

Hadházy és csapata most azzal szembesült, hogy nagyjából egy kilométerrel a birtok előtt felállítottak egy sorompót, illetve kordont építettek, így nem tudtak közelebb menni.

A képviselő meggyőződése szerint zebrákat tartanak Hatvanpusztán. Ezekről jó ideje szó van, a Mészáros Csoport márciusban el is ismerte a tényt, hogy vannak zebráik, azzal, hogy ezek mentett állatok, amelyeket a jogszabályoknak megfelelően gondoznak és rehabilitálnak – de nem Hatvanpusztán, hanem Alcsútdobozon. Előzőleg Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is beszélt róluk, Orbán Viktor urizálását szemléltetve a zebrákkal.