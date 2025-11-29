Izrael „állami politikája” a szervezett kínzás, állítja egy ENSZ-jelentés

Az ENSZ szerint Izraelben „a szervezett és széles körű kínzás de facto állami politikának tekinthető”, derül ki az elmúlt két évet vizsgáló jelentésből. Az írás azt is megállapítja: az izraeli biztonsági erők gyakorlatilag büntetlenek maradnak a háborús bűnökért – írja a Guardian.

Fotó: OFER ZIDON/StockTrek Images via AFP

Az ENSZ kínzás elleni bizottsága „mély aggodalmát” fejezte ki az „ismétlődő súlyos verések, kutyás támadások, az elektrosokk, a vízbe fojtás imitálása (waterboarding), a tartós stresszpozíciók alkalmazása és a szexuális erőszak” miatt érkező információk nyomán.

A pénteken közzétett jelentésben – ami a kínzás elleni ENSZ-egyezményt aláíró államok rendszeres felülvizsgálatának része – azt is közölték, hogy palesztin fogvatartottakat aláztak meg, „állatokként való viselkedésre kényszerítve vagy lepisilve” őket, rendszeresen megtagadták tőlük az orvosi ellátást, túlzott mértékben alkalmaztak bilincselést, „ami egyes esetekben amputációkhoz vezetett”.

A tíz független szakértőből álló ENSZ-bizottság aggodalmát fejezte ki, hogy Izrael tömegesen alkalmazza a „jogellenes harcosokra” vonatkozó törvényt, ami alapján palesztin férfiak ezreit, nőket és gyermekeket tartanak fogva tárgyalás nélkül, hosszú időn át. Az izraeli B’Tselem jogvédő szervezet adatai szerint szeptember végén az izraeli börtönszolgálat 3474 palesztint tartott „adminisztratív fogságban”, azaz bírósági eljárás nélkül rácsok mögött

Az új ENSZ-jelentés ráirányítja a figyelmet arra is, hogy „szokatlanul nagy számban tartanak jelenleg is gyerekeket vádemelés nélkül előzetes letartóztatásban”. A dokumentum emlékeztet: Izraelben a büntethetőség alsó korhatára 12 év, de 12 év alatti gyerekeket is őrizetbe vettek.

A jelentés szerint 75 palesztin halt meg izraeli fogságban a gázai háború alatt, miközben a körülmények „jelentősen romlottak”. A halálesetek száma „szokatlanul magas, és láthatóan kizárólag a palesztin fogvatartottakat érinti”. A dokumentum hozzáteszi: „mindeddig egyetlen állami tisztviselőt sem vontak felelősségre ezekért a halálesetekért.”

Izrael kormánya többször is tagadta a kínzás alkalmazását. A bizottság izraeli külügyi, igazságügyi és börtönügyi tisztviselőktől is meghallgatott tanúvallomásokat, akik azt állították, hogy a börtönkörülmények megfelelőek.