Lecserélte a Fidesz Szabó Tündét, mást indítanak helyette Nyíregyházán

Polgári Andrást, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kormányhivatal főigazgatóját indítja a Fidesz a nyíregyházi központú Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. választókerületben a 2026-os országgyűlési választáson – jelentette be Kovács Ferenc, a város polgármestere szombaton Facebook-bejegyzésben.

Kovács azután posztolt a hírről, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a városba látogatott a Digitális Polgári Körök eseményére. Az eseményen a miniszterelnök két belpolitikai kérdést kapott mindössze. A Tisza Indexen megjelent állítólagos megszorításairól azt mondta, ő azokat ismeri mindenféle brüsszeli dokumentumokból. A kampányígéretekről azt, hogy a városba milliárdok fognak érkezni.

Feltűnő volt azonban, hogy bár két országgyűlési választókerület van Nyíregyházán, azok képviselőit, Szabó Tündét és Vinnai Győzőt nem említette név szerint, csak egykori kollégiumi társát, Kovács polgármestert. Az esemény után aztán a polgármester közzétett egy közös fotót Orbánnal és az új jelölttel, Polgári Andrással.

„Választókerületi elnökként örömmel közölhetem, hogy jelöltünk dr. Polgári András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kormányhivatal főigazgatója” – írta Kovács Ferenc.

A Fidesz a választókerületek több mint harmadában friss, az országos politikában újoncnak számító fiatal politikusokkal igyekszik felvenni a versenyt a Tisza Párt csütörtökön lezárult előválasztásának győzteseivel – írta a Telex.