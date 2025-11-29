Menczer Tamás szerint a tolmács nem hallotta jól, amit Putyin mondott

Menczer Tamást, a Fidesz kommunikációs igazgatóját Nyíregyházán kérdezték újságírók többek között arról, hogy mi történt a pénteki Orbán-Putyin találkozón, ahol nagyon fontos mondatot hagyott ki a fordításból Orbán tolmácsa, derül ki a Partizán élőjéből.

Menczer Tamás a Kontroll kérdésére azt mondta, hogy felületesen ismeri a tolmácsot, amikor a Külügyminisztériumban dolgozott, akkor ő is jelen volt olyan tárgyaláson, amelyen ez a nő fordított. Ő remek embernek ismerte meg, a kollégái szerint is ő az első számú orosz tolmács Magyarországon.

„Megkérdeztem, mi történt, azt mondták, nem hallotta jól, amit az orosz elnök mondott. Az is lehet, ami minden emberrel előfordulhat, hogy rossz napja volt. Ezzel együtt az én tudomásom szerint, és a kollégák is ezt erősítették meg, a hölgy a legjobb tolmács ezen a szakterületen és ezen a nyelven. Függetlenül attól, hogy lehet, hogy tegnap nem volt a legjobb napja, és nem voltak a körülmények számára a legideálisabbak” - mondta.

A 444 kereste a tolmácsot telefonon, hogy tőle kérdezhessük meg mi történt, de nem szeretett volna nyilatkozni.

Előzmény

Orbán Viktor pénteken negyedszer találkozott Putyinnal az Ukrajna elleni teljes körű invázió óta. Az orosz diktátor feldicsérte a magyar miniszterelnököt, amiért annak „kiegyensúlyozott az álláspontja Ukrajna kérdésében”. A találkozó további részleteiről ebben a cikkben írtunk.

Egy nem elhanyagolható részletet viszont a Telex oroszul kiválóan beszélő kollégája, Nyilas Gergely vett észre, aki vette a fáradságot, és végighallgatta a két erősember megbeszélésének „sajtónyilvános” részét. Ebből kiderült, hogy a diplomácia legfontosabb munkásaira, a tolmácsokra micsoda felelősség hárul. Éppen Putyin mondott alapvetően diplomáciai értelemben kedveseket Orbánnak, amikor egy lényegi ponton utalt arra, hogy Magyarország bizonyos látszatok ellenére a Nyugat része lenne. Ezt mondta:

„Nézeteink bizonyos dolgokban, többek között nemzetközi ügyekben nem feltétlenül esnek egybe...”

Mire az Orbán mellett ülő tolmács, akinek a fordítását a videós tudósításban lehet hallani, a következő fordítást adta a magyar miniszterelnöknek:

„Az együttműködésünk nemzetközi szinten is jól működik…”

Ez jelentős tartalmi hiátus egy ilyen magas szintű diplomáciai tárgyalás során. Putyin szavait hosszabban is lefordította a Telex, amiből kiderül, hogy másutt is mást mondott magyarul, mint ami elhangzott oroszul.

Az Orbán mellett ülő tolmács sokszor vesz részt a legmagasabb szintű magyar küldöttségek találkozóin. Ő kísérte el például Orbán Viktort Mihail Gorbacsov temetésére, a tavalyi találkozóra, két éve Üzbegisztánba, de tolmácsolt Szijjártó Péternek is.