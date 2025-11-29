Orbán a világháború veszélyeit, Magyar a jelöltjeit mutatta be Nyíregyházán

A magyar történelemben először Szeghalmon volt olyan 2006-ban, hogy két esélyes miniszterelnök-jelölt ugyanabban a vidéki városban lépett fel ugyanazon a napon. Akkor is Orbán Viktor volt az egyik, a másik pedig Gyurcsány Ferenc. A miniszterelnököt dél körülre várták a városi sportcsarnokhoz, ott mondta az akkor még MSZP-s Ujhelyi István a várakozás perceiben nekünk, az őt körülvevő újságíróknak: „Orbán Viktor halott ember.”

Orbán estefelé jött, az utcán tartotta meg beszédét, ahogy egy néptribunhoz illik. Gyurcsányt lemilliárdosozta, a programja semmiből sem áll, csak ígéretekből, állította. A választást végül tényleg Gyurcsány nyerte, Orbán viszont az MSZP hathatós támogatásával 2010-re feltámadt halottaiból – a többit ismerjük.

Két héttel ezelőtt már járt egy városban a 2026-országgyűlési választás két esélyese: Orbán Viktor és Magyar Péter, ez volt a győri csata. Most Nyíregyházán történt ugyanez, és a következő szombatokon sem lesz másképp, Kecskemét, Mohács és Szeged lesz a helyszín. Eredetileg a Fidesz digitális polgári körei hirdették meg ezeket az eseményeket, amikre részervezett a Tisza. Logikus döntés, így nem csak a Fideszről fognak szólni az adventi szombatok. Orbán meg is jegyezte a saját gyűlésén, hogy nehezen tud mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy az „új kezdeményezés”, értsd, a Tisza vezetője 3-4 évvel ezelőtt még azt mondta, hogy a magyar fiatalok még soha nem voltak ilyen jó helyzetben (nyilván a Diákhitel Központ vezetőjeként), most meg idejön elrontani a szombatot.

Fotó: Németh Dániel/444

Nyíregyháza igazi szocialista városból lett 2010-től a Fidesz egyik fellegvára. Azóta az összes önkormányzati és országgyűlési választást megnyerték, habár a tavalyi európai parlamenti választáson minimális különbséggel, de a Tisza győzött.

Orbán Viktor megint egy sportcsarnokot (Continental Aréna) választott, míg Magyar Péter nyílt színen, a Búza téren szónokolt. A két helyszín közelebb volt egymáshoz, mint Győrben, nagyjából negyedórányi sétára. A DPK-s gyűlésre meghívóval lehetett bemenni, a piactérre bárki kilátogathatott. A tiszásokat itt egy odaparkolt fideszes provokátor kisteheherautó várta az adóemelő Magyarral, Zelenszkijjel és von der Leyennel.