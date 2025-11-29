Orbán a világháború veszélyeit, Magyar a jelöltjeit mutatta be Nyíregyházán

POLITIKA
A magyar történelemben először Szeghalmon volt olyan 2006-ban, hogy két esélyes miniszterelnök-jelölt ugyanabban a vidéki városban lépett fel ugyanazon a napon. Akkor is Orbán Viktor volt az egyik, a másik pedig Gyurcsány Ferenc. A miniszterelnököt dél körülre várták a városi sportcsarnokhoz, ott mondta az akkor még MSZP-s Ujhelyi István a várakozás perceiben nekünk, az őt körülvevő újságíróknak: „Orbán Viktor halott ember.”

Orbán estefelé jött, az utcán tartotta meg beszédét, ahogy egy néptribunhoz illik. Gyurcsányt lemilliárdosozta, a programja semmiből sem áll, csak ígéretekből, állította. A választást végül tényleg Gyurcsány nyerte, Orbán viszont az MSZP hathatós támogatásával 2010-re feltámadt halottaiból – a többit ismerjük.

Két héttel ezelőtt már járt egy városban a 2026-országgyűlési választás két esélyese: Orbán Viktor és Magyar Péter, ez volt a győri csata. Most Nyíregyházán történt ugyanez, és a következő szombatokon sem lesz másképp, Kecskemét, Mohács és Szeged lesz a helyszín. Eredetileg a Fidesz digitális polgári körei hirdették meg ezeket az eseményeket, amikre részervezett a Tisza. Logikus döntés, így nem csak a Fideszről fognak szólni az adventi szombatok. Orbán meg is jegyezte a saját gyűlésén, hogy nehezen tud mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy az „új kezdeményezés”, értsd, a Tisza vezetője 3-4 évvel ezelőtt még azt mondta, hogy a magyar fiatalok még soha nem voltak ilyen jó helyzetben (nyilván a Diákhitel Központ vezetőjeként), most meg idejön elrontani a szombatot.

Fotó: Németh Dániel/444

Nyíregyháza igazi szocialista városból lett 2010-től a Fidesz egyik fellegvára. Azóta az összes önkormányzati és országgyűlési választást megnyerték, habár a tavalyi európai parlamenti választáson minimális különbséggel, de a Tisza győzött.

Orbán Viktor megint egy sportcsarnokot (Continental Aréna) választott, míg Magyar Péter nyílt színen, a Búza téren szónokolt. A két helyszín közelebb volt egymáshoz, mint Győrben, nagyjából negyedórányi sétára. A DPK-s gyűlésre meghívóval lehetett bemenni, a piactérre bárki kilátogathatott. A tiszásokat itt egy odaparkolt fideszes provokátor kisteheherautó várta az adóemelő Magyarral, Zelenszkijjel és von der Leyennel.

POLITIKA fidesz dpk magyar péter Tisza Párt országgyűlési választás 2026 orbán viktor kampány nyíregyháza
POLITIKA