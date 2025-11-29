Orbán csak jól akarja magát érezni a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen, de Magyar Péterék elrontják a napot

Fotó: Németh Dániel/444

Nagyjából kétezer nézővel, tankos-temetős árnyjátékkal indult a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése a nyíregyházi Continental Arena nevű sportcsarnokban, ahol a sztárfellépő Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter volt.

Utóbbi papírról olvasott fel egy szöveget, ami az elmúlt hónapok összes Fidesz-paneljét tartalmazta: a Tisza mindenkit meg akar adóztatni, háborúba sodorná az országot, a Fidesz azonban megmenti az országot, és bár a „mű nincs teljesen készen”, a békéhez és biztonsághoz elengedhetetlen, hogy ötödszörre is megnyerjék a választást.

Fotó: Németh Dániel/444

Moszkva-Nyíregyháza járat

Orbán pénteken még Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, elmondása szerint csak éjfél körül ért haza, mert Ukrajnát meg kellett kerülnie a repülőgépnek. Azt mondta, az orosz elnök garantálta, hogy bármi történjék is Oroszországban, a magyarok megkapják a megígért energiát idén télen és jövő nyáron is.

Gyanítható volt, hogy az orosz többségben lévő, amerikai szankciók miatt nem üzemelő szerbiai olajvállalat Mol általi felvásárlásáról is szó lesz. Orbán azt mondta, hogy mivel az orosz energiaipari vállalatok az amerikai szankciók miatt kénytelenek megválni külföldi érdekeltségeiktől, a magyar cégeknek is lehetnek esélyei. „Néhány ügyletben kinyitottunk az ajtókat” – mondta Orbán, aki reméli, hogy komoly üzletkötések várhatók a jövőben, és azt mondta, érdemes lesz a román és bolgár híreket figyelni.

Fotó: Németh Dániel/444

Nem lenne egyszerűbb átadni Donyecket?

Orbán azt mondta, az orosz-ukrán háború „nélkülöz minden hősiességet és romantikát”. Szerinte a modern hadviselés kegyetlen, és nem hősies, mint a régi korok csatái, ráadásul a szlávok különösen kegyetlenek tudnak lenni a harctéren. A háború lezárásához több szempontot fontosnak lát figyelembe venni. Az orosz álláspontot azzal szemléltette, hogy elmesélte, mit mondott neki Putyin, akit egy csúcsra járatott volt KGB-snek nevezett, és mint ilyen, ismeri a tárgyalásokra elő tett dokumentumok mélységeit is.

Orbán szerint az oroszok eldöntötték, hogy Donyeck megyét teljes egészében annektálni fogják. Az ottani erődvárosokat nehéz lesz elfoglalni, de Putyin azt mondta neki, hogy súlyos áldozatok árán, de hónapokon belül elfoglalják a teljes területet. Orbán szerint az oroszok azt kérdezik, hogy nem lenne-e jobb, ha az ukránok belátnák az erőviszonyokat, kivonulnának, az új határon építenének erődöket, és hagynák, hogy az amerikaiak garantálják a békét.

Fotó: Németh Dániel/444

Azt is elismerte, hogy ukrán szempontból nehéz elengedni egy még el sem foglalt területet, amiért ráadásul sok ukrán meghalt. Orbán szerint némi igazság van itt is, meg ott is, és bár nincs kőből a szíve, úgy látja, hogy az a jó ösvény, „ami az ukránokat próbálja rávenni arra, hogy igaz, ők vannak megtámadva, de kössenek békét saját maguk, Magyarország és Európa érdekében”.

Orbán beszélt arról is, hogyan látja saját magát a békeerőfeszítésekben. „Nem azért vagyok benne a béketárgyalásokban, mert nem bírok magammal vagy nem lenne elég munkám itthon” - közölte, hanem a magyaroknak - neki - „azért kell belematatunk a béketárgyalásokba, hogy a végén létrejövő európai biztonsági rendszer nehogy olyan legyen, ami nekünk rossz. Ahhoz pedig nekünk ott kell lenni az asztalnál. Ha nem vagy az asztalon, akkor az étlapon vagy".

Arra is célozgatott, hogy nagy ügyekben járt el Moszkvában. „Nem mindenről beszélhetek a tegnapi tárgyalásokat illetően", majd elsütött egy viccet, hogy nem azért, mert tagja a Tiszának, és hozzátette, hogy voltak a tárgyalásnak olyan, „az amerikai-orosz tárgyalásokat érintő részei, amiről idő előtti lenne beszélni és nincs is rá fölhatalmazásom”.

A tiszások elrontják a nyíregyháziak hétvégéjét

A győri DPK-gyűlésen Orbán a megszokotthoz képest egész kritikus kérdéseket kapott a TV2 műsorvezetőjétől, ami nemtetszést váltott ki a hallgatóságból. Most emiatt nem kellett aggódni, Tarczy Gyula nyíregyházi tévés főszerkesztőben láthatóan fel sem merült, hogy kérdéseként értelmezhető kérdéseket fogalmazzon meg a miniszterelnök irányába.

Fotó: Németh Dániel/444

Úgyhogy Orbán hosszú perceken keresztül fejtegethette, az Index által ismertetett állítólagos tiszás program valójában már korábban is létező brüsszeli javaslatoknak a gyűjteménye, amiket már amúgy is kértek Magyarországtól, és amiket Orbán nem volt hajlandó teljesíteni. Szerinte a tiszás nagy adóztatás a budapestieket fogja legjobban érinteni, akik amúgy makacs népség, és nem támogatják a Fideszt.

Arról, hogy a Tisza Párt szintén Nyíregyházán, nyílt körben tart gyűlést, azt mondta: „Jól akarjuk magunkat érezni, tulajdonképpen egy jó hétvégét akarunk csinálni magunknak. És hogy, hogy nem, délutánra idejönnek. A rossz szándék önmagában a koreográfiából kitűnik. Miért kell elrontani a másik hétvégéjét? Hát menjen Kecskemétre.”

A miniszterelnök a Brüsszel által képviselt „genderügyről” is kifejtette véleményét. Szerinte a „ferdeség”, a „furcsa dolgok” már nemcsak elfogadott részei az európai életnek, hanem a fiataloknak is ilyeneket tanítanak, amit Orbán a gyerekek ellen elkövetett „merényletként” tart számon. Ilyen merénylet, ha valaki Csipkejózsika címmel ír mesét. (Ezt általában a Fidesz a tiszás Bódis Krisztához köti, pedig ő csak előszót írt a mesét is tartalmazó Meseország mindenkié című kötethez.)

A hosszúra nyúlt „beszélgetésben” Orbán még beszélt arról, hogy Szombathelyre csak megszületni volt nehéz. További újítás Győrhöz képest: ezúttal nem tettek fel neki a kommentelőktől érkezett álkérdéseket, de elénekelték a Nélküledet.

Magyar Péter szintén nyíregyházi rendezvényéről is beszámolunk hamarosan.