Oroszország kijevi lakóépüleket bombázott szombat hajnalban

Legalább egy ember meghalt, heten pedig megsebesültek egy szombat reggeli orosz drón- és rakétatámadásban Kijevben, írja a BBC.

Szombat kora reggel több kerület lakóépületeit is találat érte, és hangos robbanások hallatszottak a város egész területén. Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko elmondta, hogy a sérültek között egy 13 éves gyerek is van, és négy embert kórházba szállítottak.

Fotó: ANTON SHTUKA/AFP

Klicsko elmondta, hogy a csapás tüzet okozott egy, a városközponttól nyugatra fekvő magas lakóépület alsó szintjein, miközben egy másik tűzesetet sikerült megfékezni egy központi kerületben.

Két nő is megsérült a Kijevtől keletre fekvő Brovariban, ahol a regionális kormányzó szerint „rakéták és drónok” lakóövezeteket vettek célba.

A hét elején egy hasonló támadás hét ember halálát okozta Kijevben. A legutóbbi bombázás akkor történt, amikor ukrán tárgyalók az amerikai tisztviselőkkel folytatandó egyeztetésekre készültek az erre a hétvégére tervezett, módosított amerikai béketervről. A mostani bombázás nem sokkal azután történt, hogy Orbán Viktor, a világos második legnagyobb békemisszionáriusa (az első Donald Trump) pénteken Moszkvában találkozott Putyinnal. A találkozóról, ami ezúttal sem békével végződött, itt írtunk részletesen.