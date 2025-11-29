Rekordsebességgel ugrott neki a Fidesz Gajdos Lászlónak, a Tisza frissen bejelentett nyíregyházi képviselőjelöltjének

A Fidesz nyíregyházi szervezete lemondásra szólította fel Gajdos Lászlót, a Nyíregyházi Állatpark vezetőjét, aki a Tisza Párt képviselőjelöltje lett – közölte a szervezet szombaton az MTI-vel.
A közleményben azt írták: felháborító, hogy egy olyan önkormányzati cég vezetője vállalta el a Tisza Párt képviselőjelöltségét Nyíregyházán, akinek a vezetése alatt a Nyíregyházi Állatpark „irdatlan mennyiségű állami és kormányzati forráshoz jutott az elmúlt másfél évtizedben”.
Közölték, a jelek szerint Gajdos László „elégedetlen volt az Európa-hírű intézmény elképesztő mértékű központi támogatásával, és a kormánydöntések alapján Nyíregyházának járó uniós forrásokkal”.
„Egy olyan párt logója alá áll, mely kiszivárgott gazdasági megszorító csomagjának tervei alapján visszahozná a siralmas Gyurcsány-korszak nélkülözését, és ráadásként még a kisállattartókat is bünteti” – írták.
A közleményben kiemelték: „egyértelmű, hogy nyílt politikai szerepvállalása, jellemtelen árulása miatt Gajdos László méltatlanná vált hivatala betöltésére, ezért a Fidesz nyíregyházi szervezete felszólítja, hogy azonnal mondjon le az önkormányzati cég vezetéséről!”
Gajdos Lászlót szombat délután, a Tisza Párt nyíregyházi rendezvényén nevezte meg képviselőjelöltként Magyar Péter elnök. A szóban forgó választókerületben betegség miatt nem volt előválasztás, Gajdost gyakorlatilag közfelkiáltással emelték jelöltté. Az állatpark vezetője népszerű a városban, miként riportunkból is kiderült, sokan mindkét kezüket feltették, amikor Magyar bejelentette őt. Még kicsit szoknia kell a politikát, írtuk, hiszen azt mondta, egyelőre meg nem nevezett fideszes ellenfele is biztos tisztességes.
Időközben az is kiderült, hogy a Fidesz jelöltje a választókerületben nem az eddigi képviselő, Szabó Tünde lesz, hanem Polgári András. (via MTI)
A Fidesznél előállt az a helyzet, amivel a Tiszát támadták hónapokon keresztül: nincsenek jelöltjeik. Legalábbis egyik nyíregyházi fideszes neve sem hangzott el, míg a Tisza gyűlésén két vesztes jelöltjelöltet is színpadra szólítottak.
A város polgármestere jelentette be az új jelöltet, Polgári Andrást, és egy Orbánnal közös fotót is mellékelt hozzá.