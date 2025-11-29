Ukrajna Dél-Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját támadta, a létesítmény súlyosan megrongálódott

Az ukrán hadsereg péntek éjszaka támadást hajtott végre a Krasznodari határterületen található Afipszkij olajfinomító ellen, ami Dél-Oroszország egyik legnagyobb finomítója – jelentette az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara. A támadás után tűz ütött ki a finomítóban – írja a Kyiv Independent.

A kép egy korábbi tűzeset után készült a Krasznodari határterületen található egyik olajfinomítóban Fotó: HANDOUT/AFP

A csapás kulcsfontosságú logisztikai csomópontot célzott, ami mintegy 200 kilométerre található a frontvonaltól, és dízelüzemanyagot, valamint repülőgép-kerozint szállít az Ukrajnában harcoló orosz erőknek. A helyi tisztviselők közlése szerint technológiai berendezések sérültek, tárolótartályok nem.

Az Afipszkij olajfinomító rendszeres célpontja az ukrán támadásoknak, mivel közel található a frontvonalhoz. A finomítót korábban szeptember 26-án, illetve augusztusban érte találat. A létesítmény évente mintegy 6,25 millió tonna olajat dolgoz fel, ami Oroszország kapacitásának 2,1%-át jelenti.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka korábban közölte, Ukrajna orosz olajipari célpontok elleni támadásai súlyosan megzavarták az orosz hadsereg üzemanyag-ellátását és logisztikáját.