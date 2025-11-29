Vége a víg napoknak: Vigh László nem nevettet minket többé

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Ma, 2023-ban elmondható, hogy a sajtószabadság azt jelenti számunkra, hogy akinek a tulajdonában van a sajtó, annak az értékeit közvetíti.” (Vigh László)

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke fiatalításképp több megyei jogú városban is lecseréli a fideszes képviselőket, Zalaegerszegen is új képviselőjelöltet indít a Fidesz 11 év után, így a helyi erős emberére, Vigh Lászlóra. Orbán azt mondta, Vighgel 25 éve dolgozik együtt, bajtársának tekinti a jelenlegi képviselőt, és a politikánál is szorosabb kapcsolat fűzi egymáshoz őket. „Vigh László marad a munkatársunk, számítok rá a parlamenti választás után is, de nem képviselőként. Erről állapodtam meg vele” – mondta Orbán, Vigh pedig elárulta, hogy „egyszersmind kormányzati feladatra kérte fel a választásokat követően”.

De mit veszítünk azzal, hogy a zalai járműipari tesztpálya megvalósításáért felelős miniszteri biztos Vigh László nem fogja magát produkálni a Zala megyei protokolláris eseményeken? Röviden: mindent.