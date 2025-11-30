14 baba halt bele szifilisz fertőzésbe idén, így kötelezővé teszik a szűrést szülés előtt

Kötelezővé teszi a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a szülés előtt álló kismamák szifilisz-szűrését – számol be róla az RTL Híradó. Idén már 63 szifiliszes csecsemőt regisztráltak, közülük 14-en bele is haltak a betegségbe. Az adatokat a Magyar STI Társaság tartja nyilván. Tavaly 42 esetből 9 kisbaba vesztette életét. A szervezetet vezető Tisza Tímea azt mondta az RTL-nek, hogy legtöbb esetet Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megyékben, valamint Budapesten regisztrálták.

Az első trimeszterében évtizedek óta kötelező a szűrés. Ám a 28. hétig is még egy kezeléssel megelőzhető a betegség későbbi szűréssel. A szifilisszel született csecsemőket kéthetes kristályos penicillin infúzióval kezelik.