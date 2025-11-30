A tiszás Gajdos László szerint a kormány kiváló munkát végzett az állatjólét területén

Interjút adott a HVG-nek Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, aki Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1-es körzetében lesz majd a Tisza Párt jelöltje. Az interjú valószínűleg a Gajdos kapcsán kialakult szemléletes politikai vita előtt készülhetett, hisz nincs szó benne arról, mit szól az igazgató a Fidesz szombati támadásaihoz.

Gajdos László Fotó: Németh Dániel/444

Gajdos azt mondja, egy éve keresték meg a Tiszától, hogy induljon el a választáson, ő pedig az utolsó pillanatban mondott igent. Több kérdés is a szakterületéről, a Nyíregyházi Állatparkról és az állatjólét témájáról szól. Gajdos szerint

van mögötte egy olyan generáció, amely képes lehet nélküle is elvégezni a munkát, alkalmas vezetőnek tartja például Papp Endrét, aki korábban az Európai Állatkerti Szövetség elnöke volt,

fontosnak tartaná, ha nemcsak 3-4 európai szintű állatpark működne az országban, hanem fejleszteni lehetne a többi tizenhárom, önkormányzati tulajdonban lévő állatkertet is,

alapelvnek tartja, hogy minden állatnak jogában áll boldognak lenni,

szerinte egy gyerek se nőjön fel kisállat nélkül, mert pozitívan befolyásolja a személyiséget, ha megtanulja, milyen gondoskodni valakiről.

A kormány egyébként kiváló munkát végzett ezen a területen, és egy kuratóriumon keresztül én is segítettem már ezt a folyamatot – mondja.

Hogy akkor miért nem fideszes színekben indul, arra úgy fogalmaz, „a Tisza Pártnál kaptam ígéretet arra, hogy szakmai munkát végezhetek, és mindezt országos szinten”.

Gajdos Lászlót Magyar Péter öleli. Fotó: Németh Dániel/444

Választókörzetéről azt mondja: „Fontos volna, ha a városban más intézményeket is fel tudnánk úgy fejleszteni, mint az állatparkot. Ha például európai hírű lenne a helyi színház, az oktatás, az úthálózat vagy a sportközpontok. Ezért kell dolgozni, és ugyan a nagypolitika nem számít, de a terveket meg is kell valósítani, ehhez pedig pénz kell.” A tiszás ebadóként elhíresült fideszes kampányelemről szólva azt mondja, szó sincs ilyesmiről, sőt, ő inkább azt vizsgálná meg, hogy hogyan lehetne anyagilag is támogatni a felelős állattartást.

Gajdosnak rekordsebességgel ugrott neki a Fidesz szombaton. A kormánypárt nyíregyházi szervezete lemondásra szólította fel. A közleményükben azt írták: felháborító, hogy egy olyan önkormányzati cég vezetője vállalta el a Tisza Párt képviselőjelöltségét Nyíregyházán, akinek a vezetése alatt a Nyíregyházi Állatpark „irdatlan mennyiségű állami és kormányzati forráshoz jutott az elmúlt másfél évtizedben”. Közölték, a jelek szerint Gajdos László „elégedetlen volt az Európa-hírű intézmény elképesztő mértékű központi támogatásával, és a kormánydöntések alapján Nyíregyházának járó uniós forrásokkal”.

Gajdos Lászlót szombat délután, a Tisza Párt nyíregyházi rendezvényén nevezte meg képviselőjelöltként Magyar Péter elnök. A szóban forgó választókerületben betegség miatt nem volt előválasztás, Gajdost gyakorlatilag közfelkiáltással emelték jelöltté. Az állatpark vezetője népszerű a városban, miként riportunkból is kiderült, sokan mindkét kezüket feltették, amikor Magyar bejelentette őt. Még kicsit szoknia kell a politikát, írtuk, hiszen azt mondta, egyelőre meg nem nevezett fideszes ellenfele is biztos tisztességes. Időközben az is kiderült, hogy a Fidesz jelöltje a választókerületben nem az eddigi képviselő, Szabó Tünde lesz, hanem Polgári András.