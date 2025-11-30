Arcon vágta a taxis, mozdulatlanul terült el egy nő az V. kerületben a földön, de a férfi simán elhajtott

November 30-án kezdett el terjedni egy videó a neten, amelyen az látszik, ahogy két nő hevesen vitatkozik Budapest V. kerületében, a Szent István Bazilika környékén egy taxissal, aki egy ponton úgy arcon üti egyiküket, hogy a nő mozdulatlanul terül el a földön.

A videót pár méterről rögzítette valaki, egy szelet pizzával a kezében, amit végig mutat is a felvételen. A taxison, a két nőn, és a kamerát tartó ismeretlenen kívül még két férfi látszódik a videón.

Pillanatkép a videóból

Amikor elterül a nő, az egyik férfi halkan rászól a taxisra, hogy „egy nőt ne ütlegelj”. A másik férfi odalép a nőhöz, megemeli a karját, és mintha megvizsgálná a fejét. A felvétel készítője mindeközben a pizzával a kezében üldögél az eseményektől alig két lépésre.

A Telex megkérdezte az esetről a Budapesti Rendőr-főkapitányság, akik azt írták: az V. kerületi rendőrkapitányság garázdaság miatt büntetőeljárást indított ismeretlen tettes ellen, és vizsgálják az eset körülményeit. Az Országos Mentőszolgálat szerint mentői ellátására nem volt szükség.

Nem messze onnan, ahol a fenti eset történt a taxissal feltehetően ugyanazon az estén egy férfi úgy megütött egy másikat a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen, hogy az később életét vesztette. Az agyonütött férfi családtagja a Blikknek azt mondta, hogy eltört az orra és a csigolyája is, nem volt esélye a túlélésre.