Drifter: Nincs olyan nap, hogy ne gondoljak a tetves rallyra

A film angol felirattal elérhető, korlátozott ideig.
Rendező: Hörcher Gábor
Főszereplő: Steinbach Richárd
Operatőr: Becsey Kristóf, Hörcher Gábor
Vágó: Thomas Ernst
Hangmérnök: Várhegyi Rudolf
Zeneszerző: Kalotás Csaba
Eredeti ötlet: Horn Márton
Producerek: Iványi Marcell, Hörcher Gábor, Marieke Bittner
Kreatív producer: Pálos György
Gyártó: KraatsFilm Kft.
Koproducer: Weydemann Bros. GmbH
Támogatók: Robert Bosch Alapítvány, Magyar Nemzeti Filmalap
Website: http://www.kraatsfilm.com/drifter
Facebook: https://www.facebook.com/drifterthefilm
Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.