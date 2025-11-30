Gyerekzsúron lövöldöztek Kaliforniában, négyen meghaltak

Legalább négy ember meghalt tíz másik ember pedig megsebesült egy lövöldözésben Stockton városában Kaliforniában. Az eset egy étteremben történt, ahol egy gyerek születésnapi zsúrját tartották épp.

Stockton Fotó: Fred Greaves/REUTERS

A helyi rendőrség szerint a sérültek között felnőttek és gyermekek is vannak, a sérültjek állapotát még nem erősítették meg. A gyanúsított továbbra is szökésben van, a rendőrség szerint a lövöldözés célzott lehetett.

Az eset térképe az AFP ábráján. Fotó: MEHMET YAREN BOZGUN/Anadolu via AFP

A San Joaquin megyei seriff hivatal közlése szerint a lövöldözés nem sokkal 18:00 előtt történt vasárnap, és mindenkitől információt, videófelvételt vagy tanúvallomást kérnek az incidensről.

(BBC)