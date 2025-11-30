Hadházy Ákos: A rendőrség átkutatta a szafariparkot Hatvanpuszta mellett, de nem találtak illegálisan tartott állatokat

A rendőrség állítólag átkutatta a szafariparkot Hatvanpuszta mellett és nem találták a jávorszarvasokat – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán. A poszthoz egy dokumentumot is csatolt, a Bicskei Rendőrkapitányság által kiállított, feljelentés elutasításáról szóló dokumentumot. Ezt Hadházy beszámolója szerint annak küldték, aki feljelentést tett a Hatvanpusztán látott jávorszarvasok miatt. Szeptemberben a Magyar Hang írta meg, hogy jávorszarvasokat is fotóztak az Orbán-család majorsága közelében azon a területen, ahol többféle egzotikus állatot is láttak, amiket quaddal terelnek biztonsági őrök. Az illető azért tett feljelentést, mert a jávorszarvas tartása tilos Magyarországon, arra nem kaphat engedélyt senki, mert az veszélyes állatnak minősül.
A rendőrök viszont Hadházy szerint nem találták őket, mert ez szerepel a határozatban: „Az ügyben – Alcsútdoboz-Hatvanpuszta, Hatvanpusztai majorság és környezetében – végrehajtott terepkutatás és adatgyűjtés alapján speciális engedéllyel tartható, védett, vagy veszélyes élőlény példánya nem került azonosításra.”
Márciusban írtuk meg, hogy 2024 májusában szokatlan kérelem érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatalhoz. Mészáros Lőrinc vadásztársasága, a Vál-völgye Vadásztársaság kérelmezte, hogy közepesen veszélyes állatokat tarthasson és szaporíthasson.
A kérelmet konkrét helyrajzi számokra adták be. Az összesen 20 alcsútdobozi és bicskei helyrajzi számból összeáll az Erőmű-tó és környékének területe. A kérelem alapján a tó körül
rohangálhat. Ezek közük a dagesztáni túr nem biztos, hogy mond valamit az emberek többségének: ez más néven a kelet-kaukázusi kecske. 2024 novemberében újabb kérelmet adott be a vadásztársaság ugyanezekre a helyrajzi számokra, ezúttal 3 zebrára. 2025. januárjában két, március 14-én pedig egy zebrát kérelmeztek.
Pár zebrát már tavaly lefotózott a Gulyáságyú, és a Népszava is írt a gyarapodó vadasparkról, de a zebratéma mégis csak akkor robbant be igazán, amikor március 22-én Magyar Péter egy vagyonnyilatkozati témájú Facebook-posztban bedobta Orbán állítólagos vagyonát illusztrálandó, hogy zebrái vannak.
Mészáros Lőrinc megvett, körbekerített és felfejlesztett egy bicskei tavat, tavaly óta pedig zebrákat és más egzotikus állatokat is tart itt. Hatvanpuszta egy-két kilométerre van innen, a két területet csak Mészáros Lőrinc és Lévai Anikó földjei választják el.