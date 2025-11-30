Halálra vertek egy férfit egy V. kerületi szórakozóhelyen szombaton

Meghalt egy fiatal férfi, akit szombaton késő este bántalmaztak egy V. kerületi szórakozóhelyen – számol be a rendőrség a police.hu-n. Ezt írják:

„A Budapesti Rendőr-Főkapitányságra 2025. november 29-én 22 óra 39 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy V. kerületi szórakozóhelyen bántalmaztak egy fiatal férfit. A kiérkező rendőrök haladéktalanul megkezdték a férfi újraélesztését, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek, és a férfit kórházba vitték, az orvosi segítségnyújtás ellenére azonban ott később elhunyt. A fővárosi rendőrök 22 óra 45 perckor a helyszínen elfogtak egy 28 éves férfit. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt indított eljárást. A feltételezett elkövető elszámoltatása és a körülmények tisztázása folyamatban van.”