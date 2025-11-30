Magyar Péter: Gajdos László nemcsak egy ikon, hanem a NER végének a szimbóluma is

Székesfehérváron tartott gyűlést Magyar Péter, és nem ment el szó nélkül amellett, ami a szombati, nyíregyházi rendezvénye óta történt. Magyar Nyíregyházán mutatta be a párt országgyűlési képviselőjelöltjét, Gajdos Lászlót, a város nemzetközi hírű állatparkjának a vezetőjét. Őt nem előszavazáson választották ki, hanem az elnökség döntött az indításáról, de jelképesen Magyar meg is szavaztatta közfelkiáltással a jelenlévőkkel.

Ezután két dolog is történt gyorsan. A Fidesz helyi szervezete csípőből lemondásra szólította fel Gajdost, mégpedig a közpénzek sajátos értelmezésére hivatkozva. Szerintük ugyanis felháborító, hogy egy olyan önkormányzati cég vezetője vállalta el a Tisza Párt képviselőjelöltségét Nyíregyházán, akinek a vezetése alatt a Nyíregyházi Állatpark „irdatlan mennyiségű állami és kormányzati forráshoz jutott az elmúlt másfél évtizedben”. Sőt, le is árulózták, mégpedig így: „egyértelmű, hogy nyílt politikai szerepvállalása, jellemtelen árulása miatt Gajdos László méltatlanná vált hivatala betöltésére, ezért a Fidesz nyíregyházi szervezete felszólítja, hogy azonnal mondjon le az önkormányzati cég vezetéséről!”

Gajdos jelöltsége alaposan meglephette a városban háborúellenes DPK-gyűlést tartó Orbánt is, mert előtte egy órával még 10,5 milliárdos fejlesztést ígért az állatparknak. De meglepődhetett a Fidesz jelenlegi képviselője, Szabó Tünde is, vele ugyanis azt közölték Orbán látogatása apropóján, hogy nem indul a választáson. Helyette az új jelölt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kormányhivatal főigazgatója, Polgári András lesz.

Magyar a Fidesznek erre a két reakciójára reagált Székesfehérváron. Mint mondta, Gajdos László neve összeforrott a tisztességgel, a szakmaisággal és az emberséggel, nemcsak Nyíregyházán, hanem egész Szabolcs-Szatmár megyében, az állatkerti szakmában pedig nemcsak Maygarországon, hanem nemzetközileg is. Magyar szerint Gajdos egy csodát hozott létre Nyíregyházán, egy elfeledett kultúrparkból, ahol néhány szarvas botorkált, létrehozta azt az állatparkot, amelyet háromszor választottak Európa legszebb és legjobb állatkertjévé, amit évente 600 ezren látogatnak, ezzel a legnépszerűbb vidéki állatkert.

A Tisza vezetője háláját fejezte ki, hogy „Gajdos egy ilyen csodálatos szakmai karrier vége felé úgy döntött, hogy nem elmegy nyugdíjba, és nemcsak a pár hónap múlva megszületendő két unokájával játszik, hanem szeretne segíteni a hazájának, szeretne tenni azért, hogy Nyíregyházán ne csak az állatoknak legyen igazán jó, hanem legyen egy fantasztikus kulturális és oktatási élet és élhető legyen a város, legyenek szórakozási lehetőségek, ne csak az állatkert miatt ismerjék Európában Nyíregyházát.

„Sok mindent gondoltunk, tudjuk, hogy ha valakit sarokba szorítanak, vagy valaki fél, hogy elveszíti a hatalmát vagy a lopott szajrét, akkor sok mindenre képes. De annyira blődnek, annyira eszementnek még én sem gondoltam őket, hogy meg fogják támadni Gajdos Lászlót, aki a legszeretettebb és legelismertebb nyíregyházi” - mondta Magyar, azzal folytatva, hogy egy óra sem telt el, hogy Gajdos lejött a a nyíregyházi színpadról, miközben a miniszterelnök talán még el sem hagyta Nyíregyházát, csak kijött a kordonok mögül, a lezárt csarnokból a TEK-esekkel, és még a városházán lehetett, amikor a helyi Fidesz, nyilván egyeztetve a miniszterelnökkel kiadta „ezt az egészen gyalázatos közleményt”.

A közleményben szereplő, az állatkert fejlesztésére adott pénzekről Magyar ezt mondta:

„Tegyünk valamit tisztába: az nem a Fidesz, Orbán Viktor vagy a kormány pénze, hanem a magyar adófizetők pénze, amivel az igazgató és a kollégái fantasztikus szintre fejlesztették ezt az állatparkot. Tudjátok mi fáj nekik? Hogy megint lebuktak, hogy amikor vannak uniós források, adófizetői pénzek, és azt valaki nem ellopja, hanem egy intézményvezető arra fordítja, amire kell, hogy fejlessze az intézményt, kihagyva a NER-es milliárdosokat, akkor épülhetnek dolgok. A Fidesz a lemondás követelése után egy órával jelentette be, hogy ők a megyei kormányhiavatl vezetőjét jelölik orszéggyűlési képviselőnek. Értik, egy állatpark igazgatójának le kell mondania, ha jelölt, de egy közigazgatási szervezet, egy kormányhivatal vezetőjének nem kell lemondani”.

Magyar ezután arra szólított fel, hogy írják alá a párt petícióját és mindenki álljon ki Gajdos mellett, aki nemcsak egy ikon, hanem szimbólum is, a NER végének és vergődésének szimbóluma”.