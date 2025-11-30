Netanjahu kegyelmet kér az elnöktől a korrupciós ügyeiben

Benjamin Netanjahu Fotó: DEBBIE HILL/AFP

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kegyelmi kérelmet nyújtott be Isaac Herzog államfőnek. Az elnöki hivatal közleménye szerint Herzog kikéri majd igazságügyi tisztviselők véleményét, mielőtt megfontolná ezt a „rendkívüli kérést, amely jelentős következményekkel jár”. Azt nem írták, mikor hoz döntést az államfő.

Netanjahuval szemben az elmúlt öt évben három különböző ügyben indult eljárás vesztegetés, csalás és hűtlen kezelés vádjával. Ezekben az ügyekben kér most kegyelmet. (A miniszterelnök tagadja a bűnösségét.)

Netanjahu egy videóüzenetben arról beszélt, hogy szívesen végig vitte volna a folyamatot, de a nemzeti érdek „másképp kívánta”.

Szerinte a tárgyalás folytatása „belülről szakít szét minket” egy olyan időszakban, amikor Izrael „hatalmas kihívásokkal és velük együtt nagy lehetőségekkel” szembesül, amelyek egységet kívánnak meg.

„Biztos vagyok benne, ahogyan sokan mások is az országban, hogy a tárgyalás azonnali befejezése nagyban hozzájárulna a feszültségek enyhítéséhez és a széles körű megbékélés előmozdításához – amire országunknak nagyon nagy szüksége van” – mondta.

Nemrég Donald Trump amerikai elnök is arra szólította fel Herzogt, hogy „teljes mértékben kegyelmezzen meg” a miniszterelnöknek.

A Netanjahuval szemben eljárások nagyon röviden:

Az első ügyben az ügyészség azzal vádolja, hogy ajándékokat, főként szivarokat és pezsgőket kapott befolyásos üzletemberektől szívességekért cserébe.

A második ügyben azzal vádolják, hogy egy izraeli újság eladásainak elősegítését ajánlotta fel cserébe azért, ha pozitívan írnak róla.

A harmadik ügyben az ügyészek szerint nagyjából ugyanaz történt, mint a másodikban, csak Netanjahu nem jobb eladásokat ígért, hanem kedvezőbb szabályozási környezet kialakítását az újságot tulajdonló telekommunikációs cég részvényeseinek.

Netanjahu minden vádpontban ártatlannak vallotta magát, és a pert politikai ellenfelei „boszorkányüldözésének” nevezte. (BBC)