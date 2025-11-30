Őrizetbe vették a férfit, aki petíciót indított a hongkongi tűzvész miatt

„Szigorúan figyelmeztetjük azokat a Kína-ellenes zavarkeltőket, akik a katasztrófát Hongkong felforgatására próbálják felhasználni. Bármilyen módszert is alkalmaznak, felelősségre lesznek vonva, és a hongkongi nemzetbiztonsági törvény, valamint a Nemzetbiztonság Védelméről szóló rendelet alapján szigorúan megbüntetik őket.” A Guardian szerint ezt írták Kína nemzetbiztonsági hatóságai szombaton a 128 áldozattal járó hongkongi óriástűz kapcsán.

Egy 24 éves egyetemi hallgatót, Miles Kwant le is tartóztatták azzal a gyanúval, hogy izgatást próbált szítani a Wang Fuk Court lakókomplexumban történt tűzzel kapcsolatban. Amikor erről kérdezte a hongkongi rendőrséget a South China Morning Post, nem reagáltak a megkeresésre. Kwan részt vett abban a csoportban, amely petíciót indított a kormány felelősségre vonását, egy független korrupciós vizsgálatot, a lakók megfelelő elhelyezését és az építési felügyelet felülvizsgálatát követelve.

November 26-án így égtek a toronyházak Hongkongban. Fotó: CHEN DUO/Xinhua via AFP

A pusztító tűz szerdán tört ki a Wang Fuk Court nevű hatalmas lakókomplexumban. 128-an haltak meg a katasztrófában és 150-en tűntek el. A nyolcvanas években épült lakókomplexum nyolc, 31 emeletes lakótoronyból áll. Tipikus kislakásos, túlzsúfolt szegénynegyed államilag támogatott lakhatással, gyakran csak 10-15 négyzetméteres, egészen apró ázsiai garzonokkal, bennük rengeteg időssel - a közel 5000 lakó 40 százaléka 65 évnél idősebb volt.

A hatóságok szerint a tűz az alsó szintről indult, onnan terjedt nagyon gyorsan felfelé, és át egyik épületről a másikra. a magasabb szintekre. Ezt a gyanú szerint nagyban elősegítették a felújítási munkálatok miatti, könnyen égő bambuszállványzatok, az ablakokon lévő hálók és műanyagfóliák. A Wang Fuk Court lakói már tavaly arra panaszkodtak, hogy a felújítás tűzveszélyes, de a hatóságok akkor azt közölték velük, hogy „viszonylag alacsony” a tűzkockázat – ahogy erről a város munkaügyi osztálya most beszámolt. 2024 szeptemberében is aggályokat fogalmaztak meg az ott lakók, többek között a vállalkozók által használt zöld védőháló gyúlékonyságával kapcsolatban. A napokban az is kiderült, hogy a toronyházakban a tűzjelzők sem működtek megfelelően.

Elvesztett szeretteikre emlékeznek a Wang Fuk Court kiégett épületeinél a hongkongiak. Fotó: DANIEL CENG/Anadolu via AFP

A vizsgálatot követelő petíció szombat délutánra több mint 10 ezer aláírásnál járt – aztán betiltották a hatóságok és letartóztatták Kwant. Egy második, hasonló követeléseket tartalmazó petíciót egy külföldön élő, a Tai Po negyedéből származó hongkongi indított el. „A hongkongiak igazságot és felelősséget követelnek” – írta KY az új online petíció hozzászólásai között.