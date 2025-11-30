Vida Kata ideje nagy részében tanácsadó szakpszichológusként és traumaterapeutakánt dolgozik, emellett a Babramegy blogot írja, valamint a 12 részes, Podkoszt című gasztronómiai podcast sorozatot vitte itt a 444 felületén. Leginkább a gasztronómia és annak társadalomtudományi határterületei foglalkoztatják. Az utóbbi években a helyi és szezonális zöldségekből való főzés érdekli, 2020 decemberében jelent meg az első ilyen témájú szakácskönyve Idei, hazai, zöld címmel.

Lu Boen a 101 étteremcsoport (101 Bistro, 101 Tigris, 101 Neo) alapító tulajdonosával beszélgettek a most megjelent A kínai konyha kultúrtörténete című könyv kapcsán a kínai konyháról.

0:34 Tiencsini gyökerek, gyerekkori hot-pot ízek, a főzelék kultúrsokkja.

13:50 Ramenka, az egyik első belvárosi ramenező megnyitása.

16:10 Éles kanyarral visszatérés Kínába, a kürtöskalács kudarca.

21:15 Tajvani étterem nyitásának ötlete.

27:27 Van-e egyáltalán olyan, hogy “kínai konyha”?

31:45 A kínai kulturális forradalom hatása a gasztronómiára.

34:12 Mitől különleges Fuchsia Dunlop A kínai konyha kultúrtörténete könyve?

37:40 Az olcsó kis kínai büfék egyhangú kínálatának okai, Erős Pista és baracklekvár

44:50 Mit jelent az, hogy egy étterem “autentikus”?

55:10 Mit tanulhatunk a kínai konyhából?

A kínai konya kultúrtörténete megvásárolható a 444 webshopjában, a könyv előszava itt érhető el.