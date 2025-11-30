Venezuela visszaszólt Trumpnak

A venezuelai külügyminisztérium szerint Donald Trump amerikai elnök szavai „kolonialista fenyegetést”, egy „újabb különc, illegális és indokolatlan agressziót” jelentenek. Felhívták a figyelmet, hogy az Egyesült Államoknak jogilag nincs felhatalmazása egy másik ország légterének lezárására. Szerintük az USA drogellenes akciója valójában nem más, mint az ország elnöke, Nicolás Maduro ellen megkísérelt hatalomfosztás lépései.

Nicolás Maduro venezuelai elnök hívei körében. Fotó: PEDRO RANCES MATTEY/AFP

Trump szombaton jelentette be, hogy a Venezuela feletti és a környező légteret teljes egészében lezárják. Azt írta, „minden légitársaság, pilóta, drogdíler és embercsempész figyelmébe: kérjük, tekintsék A VENEZUELA FELETTI ÉS KÖRNYEZŐ LÉGTERET TELJES EGÉSZÉBEN LEZÁRTNAK.” Pénteken pedig arról beszélt, hogy az Egyesült Államok hamarosan szárazföldi műveleteket kezd a venezuelai drogkereskedők ellen. „A tengeren a 85 százalékukat megállítottuk. Nem akarnak tengeren szállítani, ezért belefogunk, hogy a szárazföldön is megállítsuk őket. Szárazföldön könnyebb, nagyon hamar elkezdjük” - mondta.

Az utóbbi időben nagyon jelentős amerikai katonai mozgósítás zajlik a dél-amerikai ország környékén, a Pentagon már a legnagyobb anyahajóját is a régióba vezényelte. Donald Trump eleinte a térségben kisebb hajók ellen adott ki tűzparancsot, azt állítva, hogy azokon kábítószert szállítanak, de az utóbbi időben már arról is lehetett hallani, hogy Trump zöld utat tervez adni a CIA-nak, hogy műveleteket hajtsanak végre az országban, melynek célja Nicolas Maduro elnök megbuktatása. Az amerikai hadsereg szeptember óta legalább 21 csapást hajtottak végre állítólagos kábítószer-szállító hajókra a Karib-térségben és a Csendes-óceánon, ezekben az akciókban legalább 83 embert öltek meg. Az is szombaton derült ki, hogy a védelmi miniszter az egyik csapásra vonatkozó parancsot azzal adta ki, hogy „öljenek meg mindenkit”.

(BBC)