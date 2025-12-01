24.hu: Erdélyi származású kőműves verte halálra a 25 éves fiatalt a Morrison's 2-ben

Nem egy, hanem két hatalmas erejű ütés érte a 25 éves férfit, aki szombat éjszaka a Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen történt konfliktus következtében meghalt – írja a 24.hu.

A lap arról közölt cikket, hogy mit lehet tudni a halált okozó testi sértéssel gyanúsított A. Lászlóról, és hogy mitől fajulhattak el a dolgok. A 24.hu úgy tudja, a férfi, aki végzett a fiatallal, Erdélyből származik, de Magyarországon él és kőművesként dolgozik. Az elkövető nem ismerte áldozatát, a tragédia előtt soha nem találkozott vele.

A gyanúsított elismerte, hogy megütötte áldozatát, de állítja, hogy ezt azért tette, mert az verekedni akart vele. A rendőrségi kihallgatása során A. László a 24.hu cikke szerint azt mondta, ő csak poénkodni akart, ami nem tetszett a 25 éves fiatalnak, aki megindult felé. Állítása szerint ő ezt támadásnak vette, ezért vitte be neki az úgymond megelőző ütéseket.

„Verekedni akart, mert nem tetszett neki, hogy viccelődök” – ezt mondta vallomásában.

A. Lászlót a helyszínen elfogták a rendőrök, és halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást ellene. Ezzel összefüggésben őrizetbe vették, illetve kezdeményezték előzetes letartóztatását. (24.hu)