Az ukránok rekordot döntöttek, még soha nem támadtak annyiszor orosz olajipari létesítményeket, mint novemberben

Az ukrán fegyveres erők november folyamán legalább 14 alkalommal támadták nagy hatótávolságú és hatékonyságú drónokkal az orosz olajfeldolgozó létesítményeket, írja összegző cikkében a Bloomberg. A hírügynökség szerint ez rekordot jelent a totális orosz–ukrán háború 2022. februári kezdete óta. Emellett négy esetben Fekete-tengeri átfejtő terminálokra is csapásokat mértek, valamint két vagy három alkalommal olyan, az orosz árnyékflottához tartozó tankereket értek találatok, amelyek rendszerint orosz olajat szállítanak.

Az elmúlt héten ukrán tengeri drónok csapódtak be a Kairos és a Virat tartályhajókba a török partok közelében, míg a Mersin tanker a szenegáli partok közelében sérült meg robbanások következtében, utóbbi eset pontos háttere egyelőre nem ismert.

November 29-én dróntámadás következtében súlyosan megrongálódott Novorosszijszkban a CPC olajvállalat terminálja is, amelyen keresztül a kazah export jelentős részét bonyolítják. Az első hírek szerint itt a károsodások helyrehozhatatlanok.

A Bloomberg összefoglalója ugyanakkor arra is kitér, hogy mindeközben az orosz hadsereg nagy erőkkel támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját, és jelentős mértékű károkat okoz. (via Bloomberg)