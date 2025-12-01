Csapások Budapest szívében

Jó reggelt! Mivel legutóbbi hírlevelünk már a szombati nap híreit is tartalmazta, a mostaniban elsősorban a vasárnapi cikkeinkre fókuszálunk. Ha más hírleveleink is érdekelnének, itt válogathatsz közülük.
Magyar Péter nyíregyházi jelöltje, a helyi állatparkot vezető Gajdos László interjút adott, amiben elismerte a kormány kiváló munkáját az állatjólét területén. Magyar Péter szerint Gajdos László nemcsak egy ikon, de a NER végének a szimbóluma is. Hadházy Ákos szerint valaki feljelentést tett a Hatvanpuszta környékén sétálgató jávorszarvas miatt, de a rendőrség elvileg minden rendben talált. Budapest a csőd felé tart, Karácsony Gergely Büszkeségmenettel válaszolna a kormánynak – összeszedtük, hogy jutottunk idáig, mik a tervek, mi lehet mindebből.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem több hallgatójával is beszéltünk arról, hogy mit lehetett korábban tudni a 2022-es, de csak a felmentő bírósági ítélet után igazán ismertté vált ügyről, és mi vezetett a mostani tiltakozásokig.
Halálra vertek egy férfit egy V. kerületi szórakozóhelyen szombaton, egyetlen ütés végzett vele a Morrison's 2 szerint – a férfi orra és a csigolyája is eltört a családja szerint. Egy taxis úgy arcon vágott egy nőt az V. kerületben, hogy az mozdulatlanul terült el a földön, de a férfi így is simán elhajtott. Részegen összevitatkoztak, agyonverte egy tinédzser az 59 éves ismerősét Miskolcon.
Mi a különbség Michael Jackson és egy pedagógus között? Lemászol a pincébe és úgy esik le az állad, mint a Mester orra a félresikerült plasztikai műtét után, legalábbis a nyolcvanas évekbeli belső-józsefvárosi legendák szerint. Kiállítás nyílt Budapesten Jackson életéről, mi pedig az interaktivitás jegyében ott táncoltunk a sírok között.
Ha nehéz elmagyarázni a gyereknek, hogyan működik az orbáni propaganda, nézd meg vele a Wickedet! „Mi lenne ha levédetnénk a »jó« szót?” Ismerős? Pedig nem Rogán minisztériumától idéztünk, hanem a világsiker musicalfilmből, aminek egészen szórakoztató módon a színházi változatát Magyarországon a kormány propagandaelőadásait rendező Szente Vajk viszi színpadra.
Erős történettel és zavarba ejtő látvánnyal született meg az első magyar tévés true crime sorozat: A kegyetlen - Magda Marinko rémtörténete című háromrészes dokusorozat műfajt teremt itthon, de azt is megmutatja, hova vezet a teljesen túltolt AI-ozás.
Drifter a Jeti Moziban: Brutálisan őszinte, adrenalindús utazás egy vidéki fiú féktelen szabadságvágya és kilátástalan sodródása között, ahol a motorbőgés és a mindennapi túlélés küzdelme kéz a kézben jár.
Podcastunkban Vida Kata pszichológus, gasztroblogger beszélgetett Lu Bonnel, a 101 étteremcsoport alapító tulajdonosával gyerekkoráról, a Ramenka és a 101 Bistro alapításáról, és arról, hogy mitől lesz autentikus egy kínai étel.
Netanjahu kegyelmet kér az elnöktől a korrupciós ügyeiben. Venezuela szerint illegális és indokolatlan agresszió, hogy Donald Trump lezárta az ország légterét. Marco Rubio szerint eredményesek a béketárgyalások Ukrajnával, de még van mit tenni.
A kontinens első szurkolói különvonatát azért indították a magyar szervezők a Keletiből Bécsbe 1905 májusában, hogy az Everton budapesti vendégjátéka után Ausztriában is megcsodálhassák a Tottenham elleni hírverő meccsüket. A liverpooliak a bajnokságot alighanem éppen a pesti túra miatt vesztették el.
„Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai látogatására és annak összefüggéseire tekintettel” mégsem kívánja meglátogatni a magyar miniszterelnököt Karol Nawrocki.
Az eset a Morrison's 2 Klub nevű helyen történt. Egy szóváltás során ütött a tettes.
A névtelenül nyilatkozó családtag szerint sem a rendőrségtől, sem pedig a kórháztól nem kaptak még hivatalos tájékoztatást.
Az esetet három másik férfi, köztük a videó készítője, közbeavatkozás nélkül nézte végig.
A srácot hamar megtalálták a környéken a rendőrök, ő mondta el, mi történt.
A 20-25 év közötti fiatal férfi felmászott egy zárt, üzemi területen álló tehervonat kocsijára.
A miniszterelnök szerint a nemzeti érdek azt kívánja, hogy ne tárgyalják tovább a korrupciós ügyeit. Nemrég Donald Trump is arra szólította fel az izraeli elnököt, hogy adjon kegyelmet Netanjahunak.
Szerintük illegális és indokolatlan agresszió, hogy Donald Trump lezárta az ország légterét.
Szerinte az Oroszországgal folytatott béketárgyalások célja, hogy Ukrajna „szuverén, független és virágzó” legyen.
27-7-es félidő után 47-13 lett a vége, a csapat középdöntőbe jutott, az igazi csaták most jönnek.