Emelik a kamionok útdíját a főutakon, hogy ne a falvakon robogjanak keresztül

A kormány átfogó intézkedéscsomagot fogadott el, amelynek célja a teherforgalom visszaterelése a gyorsforgalmi úthálózatra, olvasható az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményében.
A most elfogadott és jövő év januárjától életbe lépő kormányzati intézkedéscsomag célja az, hogy a tehergépjárműveket – ha azok nem közvetlenül egy adott térség vagy településcsoport lakóit szolgálják ki – az alacsonyabb díjszintű főutak vagy a díjmentes mellékutak felől a négysávos, gyorsforgalmi úthálózatra terelje, illetve ott tartsa.
Az intézkedéscsomag része:
A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy a vidéki települések lakói számára biztonságosabbá váljanak a fő- és mellékutak, valamint csökkenjen a környezeti és zajtermelés, ugyanis sok tehergépkocsi okozta baleset van. De emellett azt is elismerik, hogy a díjak növelésével többletbevételhez jut az állam.
A közlemény szerint a kormányzati döntést országos forgalomvizsgálat előzte meg, amely külön elemezte azokat a helyzeteket, amikor a kamionok a gyorsforgalmi utak helyett az alacsonyabb díjszintű főutakat vagy a díjmentes mellékutakat választják. A vizsgálat a négysávos úthálózatról való lehajtás elsődleges okaként – az esetleges torlódások elkerülésén túl – az alacsonyabb útdíjfizetési kötelezettséget állapította meg.
A szakemberek számításai szerint az útdíjemelés 5-15 százalékos forgalmi átterelődést eredményezhet a főúthálózatról a gyorsforgalmi úthálózatra. Az átterelődés ott lesz nagyobb mértékű, ahol súlykorlátozás is bevezetésre kerül.