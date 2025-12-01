Ezután az egészen meghökkentő sztrádabaleset után mindenki ki tudott szállni az autóból

„Egy baleset, melynek résztvevői csodával határos módon csak könnyű sérülésekkel szálltak ki az autóból” – írja közösségi oldalán az MKIF Zrt., amely meghökkentő videót publikált a közösségi oldalán. A felvételen egy autó előbb a belső, majd a külső szalagkorlátnak megy neki, miután a vezetője minden látható ok nélkül elveszíti a kontrollt. „Szerencsére a kerekeire érkezett a jármű, az utasok pedig kiszálltak az autóból. Köszönjük azoknak, akik megálltak segíteni!” – olvasható a posztban.
A közzététel oka az adódó tanulságok levonásában keresendő, amelyekből jó néhány van az MKIF szerint:
- Hogyha korrigálni kell, akkor azt a helyzetnek megfelelően tegyük, hiszen autópályás sebességnél az autó – a városi tempóhoz képest – máshogyan reagál a hirtelen irányváltásokra.
- Ha telefonálnod kell, ne legyen a kezedben a telefon! Használj kihangosítót!
- Vezetőként kérd utastársad segítségét, ha bármire szükséged van, és elő kell venni! Ne te keresgélj az autóban vezetés közben!
- Ha nincs veled senki, állj meg egy pihenőben, és úgy keresd meg azt, amire szükséged van!
- Ha fáradt vagy, állj meg pihenni!
- Csak akkor tudsz jól reagálni egy közlekedési helyzetre, ha az útra és a forgalomra is figyelsz, betartod a KRESZ-t és a megfelelő követési távolságot. Csak ezek, így együtt adnak esélyt, hogy elkerüld a bajt!
- Korábban több alkalommal is felhívtuk már a figyelmet a baleseti helyzetben rejlő veszélyekre, de sok embernél még mindig egy-egy baleset nézegetése, fotózása, videózása nyer a biztonságos közlekedéssel szemben.
Utóbbi ponthoz a magyarázat: a túloldalon megindult a „katasztrófaturizmus”, melynek „köszönhetően” minden ok nélkül belassult a pálya forgalma, és majdnem ráfutásos baleset lett belőle.