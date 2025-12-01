Hivatalos: Matolcsy embere helyett Banai Péter Benő lett a Magyar Nemzeti Bank egyik alelnöke

Miután az Országgyűlés gazdasági bizottsága támogatta a jelölését, Sulyok Tamás köztársasági elnök Banai Péter Benőt nevezte ki a Magyar Nemzeti Bank elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnökévé – írta meg a Magyar Közlöny hétfőn megjelent számára hivatkozva a Telex. A kinevezés 2025. december 1-től kezdődően hat évre szól.

Banai elődje ebben a pozícióban Virág Barnabás volt, aki november 21-én mondott le. Akkor azt írtuk: a helyét Banai Péter Benő veheti át, aki 1998 és 2005 között a Pénzügyminisztériumban és a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozott, 2025 májusa óta pedig az MNB elnöki főtanácsadója volt.

Banai Péter Benő a Pénzügyminisztérium államtitkáraként beszél a Parlamentben 2021 decemberében Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Matolcsy György jegybankelnök idén tavasszal távozott, a helyét Varga Mihály vette át. Miként arra a Telex is kitér, már Matolcsy távozásakor tudni lehetett, hogy Varga a három korábbi alelnök mandátumát nem akarja meghosszabbítani, saját embereit ülteti a helyükre. Virág mandátuma jövőre járt volna le, de már most lemondott. Ezzel együtt elnöki tanácsadóként ezentúl is részt vesz a jegybank munkájában.