Kedden tárgyal Putyin és Steve Witkoff Moszkvában

Kedden délután tárgyal Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff amerikai különleges elnöki megbízott, közölte az újságírókkal Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

„Igen, a Witkoff-fal való találkozót valóban holnapra tervezzük. Ő maga is említette ezt tegnap” – válaszolta a szóvivő az erre vonatkozó kérdésre, pontosítva, hogy a tárgyalások a délutáni órákban zajlanak majd.

„Az elnöknek ma is lesz több, zárt ajtók mögötti megbeszélése, hogy előkészítse a holnapi orosz–amerikai találkozót” – tette hozzá Peszkov.

Putyin és Steve Witkoff egy moszkvai tárgyaláson még augusztusban. Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Korábban a Wall Street Journal arról számolt be, hogy Witkoff és Donald Trump veje, Jared Kushner hétfőn Moszkvába utazik, hogy folytassák a tárgyalásokat az ukrajnai válság rendezéséről.

Néhány napja a Bloomberg tette közzé annak a telefonbeszélgetésnek a leiratát, amiből kiderült, hogy Witkoff a múlt hónapban tanácsokat adott Vlagyimir Putyin egyik legfontosabb külpolitikai tisztviselőjének, hogyan érdemes előadnia Trumpnak egy olyan béketervet, ami az orosz–ukrán háború lezárását célozza. Ez alapján Witkoffot többen azzal vádolják, hogy nyilvánvalóan az orosz érdekeket képviseli a tárgyalásokon. Oroszország szerint a Witkoff-hangfelvétel kiszivárogtatása elfogadhatatlan, és a hibrid hadviselés kategóriájába tartozik. (TASSZ)