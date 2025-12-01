Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy ezt mondja majd Orbánról a Heti hetes műsorvezetője?

Lentulai Krisztián műsorának legutóbbi vendége a 2017 óta milánói főkonzulként, illetve Szijjártó Péter javaslatára egy ideje már meghatalmazott nagykövetként működő Csiszár Jenő volt.

Az a Csiszár Jenő, aki 1999 és 2000 között a Heti hetes műsorvezetője volt, és aki most a kérdésre, hogy mi az első gondolat, ami eszébe jut Orbán Viktorról, a következőt válaszolta:

„A legnagyobb hadvezér, és a katonája lehetek.”

Szijjártóról is kérdezték, akiről azt mondta:

„A főnököm, aki több mint főnököm.”

De az interjúban ezen túl is beszélt a külügyminiszterről és évekkel ezelőtti kinevezéséről, amikor is úgy fogalmazott: „Elhatároztam azt, hogy mindent, de mindent százszoros erővel fogok csinálni, ha oda kimegyek. Tudniillik az az ember, aki kitalált engem, az naponta kap ennél durvábbakat. Akkor is. Szijjártó Péter. És ha ő ezt bírja, fiatalabbként, akkor nekem egy kutya kötelességem, hiszen ő bízik bennem.”