Lázár János általános vizsgálatot rendel el az összes állami beruházásnál

„Általános vizsgálatot rendelek el az összes állami beruházást illetően, hogy az alvállalkozók hogyan és mikor kapják meg a pénzüket” – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn a Lázárinfón, amelyet a Telex szemlézett.

Lázár elmondása szerint többen azzal keresték a hétvégén, hogy állami beruházásokon dolgozó alvállalkozók hosszú ideje nem kapják meg a pénzüket a fővállalkozóktól. Lázár azt ígérte, minden fővállalkozót elszámoltatnak, és akinek hasonló panasza van, az tegyen bejelentést a Közigazgatási Államtitkárságnál.

Fotó: Lázár János Facebook-oldala

Július végén írtuk meg, hogy a leggazdagabb magyar eddig kegyelt vállalkozói a csőd szélén táncolnak, mert nem fizeti ki őket a Mészáros legjövedelmezőbb cége. A V-Híd Zrt. éléről még aznap kirúgták Sárváry István vezérigazgatót. Hivatalosan közös megegyezéssel bonyolódott a távozás, de lapunk úgy tudja, a tulajdonos, Mészáros Lőrinc azután küldte el a cégvezetőt, hogy pár nappal a cikk megjelenése előtt kérdéseket küldtünk a Mészáros Csoportnak. Sárváry helyét a szintén Mészáros-cég ZÁÉV-et irányító Deák Gábor vette át ideiglenesen. Mészáros Lőrinc aztán novemberben az Indexnek adott interjújában azt mondta, hogy ő sosem tűrné, hogy a fővállalkozók megkeserítsék az alvállalkozók életét, és hogy Sárváry közös megegyezéssel távozott, nem pedig Lázár János utasítására rúgták ki.