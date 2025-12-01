Luciano Pavarottit beépítették egy karácsonyi korcsolyapályába, és ezt nem mindenki találta viccesnek

Gúnyt űztek Luciano Pavarotti emlékéből – jelentette ki Nicoletta Mantovani, a 2007-ben elhunyt legendás tenor özvegye azután, hogy kiderült: a művész Pesaróban felállított szobrát gyakorlatilag beépítették egy karácsonyi korcsolyapályába. És ha ez még nem lenne elég, a korcsolyázókat arra biztatták, hogy pacsizzanak vele.

Az életnagyságú bronzszobrot tavaly leplezték le a Marche régióbeli város egyik központi terén – melynek Pavarotti lakosa és díszpolgára volt még életében –, az énekest szmokingban, kinyújtott karokkal ábrázolták. Az özvegy a korcsolyapályás fejlemények miatt csalódottnak, dühösnek, zaklatottnak mondta magát. „Sajnálom, hogy a város engedélyt adott erre, hiszen ez sértő Luciano imázsára nézve, és megvonja tőle a megérdemelt tiszteletet. Ez egyszerűen nem helyes” – mondta.

Andrea Biancini, Pesaro polgármestere előzőleg megosztott egy képet is a jégbe zárt szoborról, pacsizásra buzdítva a korcsolyázókat. Az özvegyi tiltakozás után azonban kénytelen volt bocsánatot kérni, elismerve, hogy hibát követtek el. „Nem állt szándékunkban tiszteletlennek lenni” – magyarázta a helyi sajtónak. Ezzel együtt úgy néz ki, hogy a korcsolyapálya és a szobor is a helyén marad, amíg a karácsonyi időszak véget nem ér. (The Guardian)