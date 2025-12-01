Marco Rubio szerint eredményesek a béketárgyalások Ukrajnával, de még van mit tenni

„Nem csak azokról a feltételekről van szó, amelyek véget vetnek a háborúnak. Azokról a feltételekről is szól (a tárgyalás), amelyek Ukrajna hosszú távú jólétét alapozzák meg. Azt hiszem, ma ezen a ponton építkeztünk, de még van mit tenni”, mondta Marco Rubio, amerikai külügyminiszter a Miamitól északra fekvő Hallandale Beachen tartott találkozón.

Megjegyezte az ukrán küldöttségnek, hogy az Oroszországgal folytatott béketárgyalások célja, hogy Ukrajna „szuverén, független és virágzó” legyen.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

A vasárnapi tárgyalások kezdetén Rusztem Umerov nemzetbiztonsági tanácsi titkár, Ukrajna új főtárgyalója azt mondta: „Ukrajna jövőjéről, Ukrajna biztonságáról, Ukrajna agressziójának megismétlődésének megakadályozásáról, Ukrajna jólétéről, Ukrajna újjáépítésének módjáról beszélgetünk”. „Az USA meghallgat minket” – mondta angolul. „Az USA támogat minket. Az USA mellettünk dolgozik.” Később a tárgyalásokat "produktívnak és sikeresnek" nevezte, míg Rubio azt mondta, hogy "nagyon produktívak és hasznosak" voltak.

A tárgyalásokról Donald Trump is nyilatkozott vasárnap az Air Force One fedélzetén. Azt mondta, a tárgyalások „jól haladnak”, és jó esély van arra, hogy megállapodás születik a konfliktus lezárásáról.

Először egy olyan 28 pontos béketerv került Ukrajna asztalára, amely úgy tűnt, mintha azt Moszkva diktálta volna. Olyan pont volt benne például, miszerint Ukrajnának olyan területet is át kell adnia, ahol korábban sosem jártak orosz csapatok. Múlt hét vasárnap Genfben tárgyalt az amerikai és az ukrán fél, amely után 19 pontra redukálódott a béketerv, és azzal még Zelenszkij is elégedett volt. (BBC)