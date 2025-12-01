Mészáros Lőrinc többségi tulajdonos lett a Schwab Richárd-féle magánklinikában

A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. 2025. december 1-jén adásvételi szerződést írt alá, amelynek értelmében többségi tulajdonosa lett a Mind Klinika Zrt.-nek, írja a Forbes. A cikk szerint a tranzakció eredményeként a vállalatcsoport egészségügyi portfóliója a 2019-ban alapított, prémium kategóriás magán-egészségügyi szolgáltatóval, a Mind Klinikával és annak leányvállalataival bővült.

Dr. Schwab Richárd gasztroenterológus Fotó: botost/444.hu

A klinika egyik húzóneve és vezető orvosa Schwab Richárd belgyógyász-gasztroenterológus, a Mind Klinika Kft. 100 százalékos tulajdonosa a Mind Klinika Invest Zrt., amelynek eddig résztulajdonosa (10 százalék) volt a Kajofi Invest Kft-n keresztül Schwab. A Mind Klinika Kft. árbevétele a nyilvánosan elérhető cégadatok szerint tavaly megközelítette a 800 millió forintot (a 2023-as csaknem 1,4 milliárdot követően) , míg 102 millió forint veszteséggel zártak tavaly.

A Mind Klinika 2019. júniusban alakult mint járóbeteg-magánrendelő, írja a Forbes. Jelenlegi jogi formáját 2019 óta – a tulajdonosi struktúra átalakulását követően – a Mind Klinika Invest Zrt. segíti.