Nézd meg, milyen fantasztikusat bénázott a magyar válogatottat a vébéről kiejtő Troy Parrott!

Mesehősből egy másik mese hősévé vált vasárnap az a Troy Parrott, aki a kiesésre álló ír válogatott két utolsó selejtezőmeccsén 5 gólt - a magyaroknak ebből 3-at -lőve azonnali helyi legendává vált. Csakhogy tegnap nem az ír válogatottban, hanem klubcsapatában, a holland AZ Alkmaarban kellett játszania. Idegenben, a középcsapat Twente ellen. Már úgy tűnt, hogy a hazaiak némi meglepetésre 1-0-ra nyernek, amikor a hosszabbítás 9. percében Parrott tizenegyest harcolt ki, majd ő is állt oda belőni. Naná, hogy ő, aki az előző 8 bajnokiján 7 gólt szerzett.

De ebből a próbálkozásból most egészen ritka produkció kerekedett.

Oei, oei, oei... Wat een dramatische penalty van Troy Parrott 🫣#tweaz pic.twitter.com/dkUBaiMN7g — ESPN NL (@ESPNnl) November 30, 2025

Tizenegyest sokféleképp lehet kihagyni. Parrott panenkázni próbált, vagyis a labda alá bökve átpörgetni azt az eldőlő kapus fölött, de az ismert csippentő mozdulat helyett olyat mutatott be, mint egy mezőnygólt rúgó specialista egy amerikaifoci-meccsen. De legalább megpróbálta!