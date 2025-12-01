Orbántól követel bocsánatkérést Magyar Péter, amiért a kormánymédia beleszállt a Nyíregyházi Állatpark tiszás igazgatójába

Magyar Péter azt követeli Orbán Viktortól és Kovács Ferenc nyíregyházi polgármestertől, hogy kérjenek bocsánatot Gajdos Lászlótól, akivel kapcsolatban a lakájmédia azt sérelmezi, hogy a Nyíregyházi Állatpark igazgatójaként merészel Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. számú választókerületében tiszás képviselőjelöltként indulni.

Az egyik ilyen erősebb véleménycikkben, amit Csákó Attila írt a szon.hu-ra, az első bekezdésben azt áll, hogy nincs azzal semmi baj, ha valaki Magyar Péter mellett érzi jól magát. Na, de mégis:

„Gajdos lépése mégis felháborító! Ugyanis az állatparkba annyi állami és uniós pénz ömlik, ha annak vezetését egy megfáradt mosómedvére bíznánk, az is villantana.”

Tehát a cikk szerzője azt sérelmezi, hogy valaki, aki egy államilag támogatott intézményt vezet, nem fideszes. Ráadásul még díjat is kapott tavaly augusztus 20-án a több évtizede végzett eredményes és odaadó munkája elismeréseként.

„Nem tudom, hogyan zajlott a ceremónia, de szinte biztos vagyok benne, hogy kisétált, mosolyogva kezet rázott a díjat átadóval, fejével biccentett egyet, és elégedetten visszaült a helyére. Nem, nem mondta azt, hogy ebben a számára elviselhetetlen rendszerben, az »Orbán-diktatúrában« nem kér a díjból”

– írja Csákó, aki ezzel nem kevesebbet állít, mint hogy aki nem fideszes, az díjat sem érdemel, hiába végzett több évtizeden keresztül eredményes és odaadó munkát.

Gajdos László Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke arról érdeklődött Gajdosnál, hogy hogyan bírja a támadásokat:

„Az igazgató úr elmondta, hogy lelkileg nehezen élte meg az ellene indított lejáratást, mert az egész szakmai karrierje során igyekezett tisztességesen és becsületesen Nyíregyháza és a hazája fejlődéséért dolgozni. Azért is esett rosszul neki a fideszes lejáratás, mert a pártpolitikai véleménykülönbségek ellenére ő mindenkinek megadta a tiszteletet és korrekt viszonyt ápolt négy miniszterelnökkel és Nyíregyháza szocialista és fideszes vezetésével is.”

Ezután Magyar felszólította Orbán Viktort és a város fideszes polgármesterét, hogy kérjen bocsánatot, később pedig petíciót is indított Gajdos támogatása érdekében.