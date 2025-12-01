Segítséget kér a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat, elfogyott a pénzük

belföld
„Van amikor a szükség törvényt bont és feladjuk a nézeteinket. Év végére kinullázzuk a működési költségekre tervezett költségvetési keretünket, így akármennyire fáj, de mégis segítséget kell kérnünk tőletek” – írja bejegyzésében a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat, ismertebb nevén HUNGO.

Mint írják, a járműveik, eszközeik jelentős része speciális, így a biztosítási összegek is ennek megfelelően magasak.

„Lecsupaszítva: Baj van és egyedül nem fogjuk tudni megoldani. Arra szeretnénk kérni Titeket, hogy ha idén gondolkodtatok arra, hogy valamivel megleptek minket, akkor ez most inkább egy online adományozás legyen, egy kis összegű utalás, mert szeretnénk visszatölteni a tartalékainkat. Az összeget az utolsó tartalékainkból kifizettük, mert nem akarunk tartozni, de ezzel a működési tartalékaink eltűntek” - írták.

Fotó: HUNGO Facebook

A HUNGO vett részt a Pilisben eltűnt Kaszás Nikolett keresésében, de a 2023-as törökországi földrengésnél is segédkeztek. Ennek ellenére a kormány idén sem tette fel őket arra a listára, amelyeknek közpénzt oszt, helyette inkább fideszes álcivil szervezeteknek adta a pénzt.

