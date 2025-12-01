Soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lázár János, miután alvállalkozók arra panaszkodnak, nem fizették ki őket

Lázár János miniszert a hétvégén többen is megkeresték azzal, hogy alvállalkozóként állami beruházáson dolgoznak, és hosszú ideje nem kapják meg a fővállalkozótól a jogos jussukat.

Emiatt a miniszter bejelentette, soron kívüli vizsgálatot rendel el az összes magyar állami beruházást illetően, hogy az alvállalkozók hogyan és mikor kapják meg a pénzüket.

A miniszter szerint annak az alvállalkozónak, aki jó áron, jó minőségben és tisztességesen elvégezte a munkát, akár soron kívül is meg kell kapnia a jogos fizetségét.

„Minden fővállalkozót elszámoltatunk, minden fővállalkozót előveszünk” – ígérte Lázár a Facebookon közzétett videóban.

Közölte, mindenkinek kötelező az alvállalkozókat a legrövidebb határidőn belül kifizetnie, ennek a következő hetekben meg kell történnie. Elnézést kért azoktól, akiknek tartoznak.

„A vizsgálat kemény lesz és szigorú, az alvállalkozók pénzhez jutnak, a fővállalkozók kapaszkodhatnak.”

Lázár azt kérte, akinek panasza van, az soron kívül tegyen bejelentést Juhász Tünde közigazgatási államtitkárnál az Építési és Közlekedési Minisztériumban.

Ugyan a videóban nem nevezett meg senkit, több Mészáros-érdekeltség is érintett lehet. Ugyan Mészáros Lőrinc az Indexnek adott interjúban arról beszélt, nem tűrné el, hogy megkeserítsék az alvállalkozók életét, és a miniszter is azt mondta másfél hete egy fórumon, hogy tudomása szerint a V-Híd Csoport mostanra minden alvállalkozót kifizetett, a 444 úgy tudja, még van olyan alvállalkozó, aki nem jutott a pénzéhez. Egy másik Mészáros céget 2 milliárdos tartozás miatt perelhet két alvállalkozó.