Svájc legyőzésével csoportelsőként jutott vb-középdöntőbe a női kéziválogatott

A női kézilabda-válogatott 32-25-re legyőzte Svájcot a holland-német közös rendezésű világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában,

ezzel pedig csoportelsőként a maximális 4 pontot viszi a középdöntőbe.

Albek Anna Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Akárcsak a szenegáliak ellenit, ezt a meccset sem a tavalyi Európa-bajnokságon bronzérmet szerző magyar csapat kezdte jobban, 5 perc után három góllal vezettek a svájciak. Az óriási iramban zajlott a meccs, ez pedig a vb-újonc ellenfélnek kedvezett, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánynak a 10. percben 5-9-es állásnál kellett időt kérnie.

Az emberelőnyöknek, a jó védekezéseknek és Albek Anna átlövéseinek köszönhetően visszazárkóztunk egy gólra, de utána megint a Svájc használta ki jobban a helyzeteit – na meg Schüpback kapus nagyokat védett –, és visszaállította a négygólos előnyt. A félidő végére azért tudtuk csökkenteni a hátrányt, 13-14-es állással mentek szünetre a csapatok.

A második félidő is nyögvenyelősen indult, de sikerült kiegyenlíteni, sőt, a 40. percben végre a vezetést is átvettük (18-17). Elkezdett működni a játékunk, Szemerey védéseivel és Hársfalvi Júlia góljával pár perccel később pedig már három góllal vezettünk. A svájciak elfáradtak, Klujber Katrin és Csíkos Luca góljai pedig el is döntötték a mérkőzés lényegi részét, 25-18 volt a 49. percben. Ez a különbség végéig megmaradt, 32-25 lett a vége. A második félidőben egyedül a svájci beálló, Tabea Schmid körüli védekezéssel volt baj, ő összesen 12 gólig jutott.

A világbajnokság lényegi része majd a középdöntőben kezdődik, szerdán Románia, pénteken Japán, vasárnap Dánia ellen játszunk.