Szigethalmon tényleg lesz kutyaadó

Szigethalmon jövő januártól évi 6000 forint ebrendészeti hozzájárulást kell fizetnie a kutyatulajdonosoknak, veszélyes kutyák esetén pedig 20 ezer forintot, írja a Blikk. Ez alól mentesülnek azok a gazdák, akiknek ivartalanított az állata, illetve magyar fajtát tart.

A polgármester szerint az ebadó célja, hogy fedezzék a kóbor- vagy a gazdáiktól elkobzott kutyák befogásának, ellátásának költségét, de ebből támogatnák azokat is, akiknek nincs pénzük az állatuk ivartalanítására.

Az ebadó kérdésköre azért került terítékre, mert egy állítólagos, Magyar Péteréktől kiszivárgott gazdasági terv részeként évi 18 ezer forintot fizettetnének a macska- és kutyatulajdonosokkal. Magyar egyébként a dokumentum tartalmát – így a macska- és kutyaadót is – cáfolta. Arra pedig a Magyar Hang hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza, ha akarná sem tudná bevezetni az ebadót, hiszen azt 2012-ben megtette már a Fidesz. Azóta lehetősége van az önkormányzatoknak ezt az adónemet bevezetni.