Szuverenitási kérdésekben erős álláspontja van, ezért vitte ki Lázárt Moszkvába Orbán

Az építési és közlekedési miniszter „óriási iskolának” minősítette a múlt heti moszkvai látogatást a Rádió 7-nek adott interjújában. Lázár János saját bevallása szerint három ok miatt volt a delegáció tagja: egyrészt „ő hozta tető alá a paksi szerződést”. Másrészt Orbán azért vitte őt magával, mert a „szuverenitási döntésekben elég erős álláspontot képvisel”. És szerinte fontos szempont volt az is, hogy ő több szerepben is van, és részt vesz a választási kampányban.

Személyes moszkvai tapasztalatait is megosztotta Lázár a hallgatósággal. Azt látta, hogy a moszkvai emberek kiegyensúlyozottak, tiszták az utcák, nincs jele kapkodásnak.

Lázár elmondta azt is, hogy a látogatás egyik célja az volt, hogy biztosítsák Magyarország energiaellátását. Ennek ellenére nem utazott Moszkvába sem az energiaügyi miniszter, Lantos Csaba, sem pedig a Mol képviselője. (Telex)