Titkos alku áll Orbán moszkvai útja mögött

video
„Nem mindenről beszélhetek”. Így rejtélyeskedett Orbán Viktor a DPK hétvégi pacifista gyűlésén a moszkvai tárgyalásokkal kapcsolatban. De közben az oroszok megerősítették, hogy egy különös üzlet ügyében utazott a magyar delegáció Putyinhoz. Mit machinál a miniszterelnök Moszkvában?

„A következő realitás, amivel szembenéztek az amerikaiak, úgy hangzik, hogy Oroszország a háborút megnyerte.” Az idézet Orbán Viktor kötcsei beszédéből származik. De Ukrajna valóban veszített? Putyin elérte célját?

Ezeken túl szó lesz még félretolmácsolásról, elfoglalt roncsterületekről, a kárpátaljaiak helyzetéről, az ukrajnai korrupciós botrányról. Vendégünk: Rácz András történész, egyetemi oktató, Oroszország-szakértő.

A műsor podcast formában is meghallgatható:

Putyin oroszország tolmács Helyzet: van háború rácz andrás Lukoil orbán viktor moszkva béke ukrajna video kárpátalja szankciók
