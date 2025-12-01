Titkos alku áll Orbán moszkvai útja mögött

„Nem mindenről beszélhetek”. Így rejtélyeskedett Orbán Viktor a DPK hétvégi pacifista gyűlésén a moszkvai tárgyalásokkal kapcsolatban. De közben az oroszok megerősítették, hogy egy különös üzlet ügyében utazott a magyar delegáció Putyinhoz. Mit machinál a miniszterelnök Moszkvában?
„A következő realitás, amivel szembenéztek az amerikaiak, úgy hangzik, hogy Oroszország a háborút megnyerte.” Az idézet Orbán Viktor kötcsei beszédéből származik. De Ukrajna valóban veszített? Putyin elérte célját?
Ezeken túl szó lesz még félretolmácsolásról, elfoglalt roncsterületekről, a kárpátaljaiak helyzetéről, az ukrajnai korrupciós botrányról. Vendégünk: Rácz András történész, egyetemi oktató, Oroszország-szakértő.
A műsor podcast formában is meghallgatható:
A Drifter egy brutálisan őszinte, adrenalindús utazás egy vidéki fiú féktelen szabadságvágya és kilátástalan sodródása között, ahol a motorbőgés és a mindennapi túlélés küzdelme kéz a kézben jár.
„Undorító, hogy szinte minden nő átélt már valamilyen fajta szexuális zaklatást” – mondták a tüntetők a Néma Tanúk Felvonulásán. Van aki pedig már abban sem biztos, hogy ilyen esetben van értelme az állami szervekhez fordulni.
Először kellett magyarázkodnia a belügyminiszternek, mióta felmerült, hogy rendőri mulasztások is történhettek a Szőlő utcai ügyben.
Ez sok idős embernek nagy kihívást jelent: a 74 éves Galina állítása szerint képtelen letenni a nyelvvizsgát, ezért most illegális bevándorlónak számít, és kitoloncolás fenyegeti.