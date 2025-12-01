Több mint 120 ezer otthoni kamerát törtek fel Dél-Koreában

Négy embert tartóztattak le Dél-Koreában, miután állítólag több mint 120 ezer otthoni és üzletben található kamerát hackeltek meg, a felvételeket pedig szexuális kizsákmányolás céljából használták fel egy külföldi weboldalon – írja a BBC.

A hatóságok szerint a vádlottak a kamerák sebezhetőségét és az egyszerű jelszavakat használták ki. Ezek olyan kamerák voltak, amik az otthoni internet hálózathoz csatlakoztathatók, és általában azért telepítik őket, hogy a háziállatokat vagy a gyerekeket figyeljék a szülők. A feltört kamerák többsége magánlakásokban volt, de törtek fel karaoke-szobában, pilates stúdióban és nőgyógyászati klinikán is.

A dél-koreai rendőrség közleménye szerint a négy gyanúsított egymástól függetlenül működött: egyikőjüket 63 ezer kamera feltörésével és 545 szexuális kizsákmányolást bemutató videó elkészítésével vádolják. Ezeket 35 millió wonért (kb. 4 millió forint) értékesített. Egy másik gyanúsított állítólag 70 ezer kamerát tört fel, és 648 videót adott el 18 millió won értékben.