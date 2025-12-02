444 kalendárium #2: Lefotóztuk a magánrepülőző elitet, újra és újra

December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.

Németh Dániel kollégánk elmúlt 10 évben készült képei mérhetetlenül sokat tettek hozzá ahhoz, hogy valós képünk legyen arról, milyen életet él a NER elitje. Fényképei pontosan megmutatták, hogy a rendszer meghatározó figurái a népies díszletek mögött milliárdosok, vagy éppen százmilliárdosok életmódját követik. Munkája fontos szerepet játszott abban, hogy a „luxizás” 2025-re a közélet egyik központi témájává vált.

Idén lefotózta, ahogy Orbán Sáráék magángéppel jöttek haza a NER-milliárdos Jászai Gellért családjával közösen a Maldív-szigetekről az OTP egyik cégének gépével:

Orbán Sára magángéppel érkezik Ferihegyre Fotó: Németh Dániel/444

Megmutatta, hogy Orbán Viktor még a magánrepülő-botrányoktól hangos nyár után, a kötcsei piknik napján is magángéppel érkezett haza a válogatott meccséről:

Orbán Viktor Dublinból hazatérve szeptember 7-én hajnalban. Fotó: Németh Dániel/444

És azt is, ahogy Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea így térnek haza, szintén a Maldív-szigetekről:

Fotó: Németh Dániel/444

2025-ben beszámoltunk Orbán Viktornak egy másik magánrepülőútjáról is: Kaufmann Balázs cikke szerint a miniszterelnök augusztusban egy privát jetek bérlésére szakosodott külföldi cég 17 millió dolláros repülőjével utazott, amit a jelek szerint kimondottan számára béreltek ki.

És bár nem repülő, csak egy magánhelikopter, de Kaufmann Balázs és Windisch Judit arról is írtak: pont akkor repült Bodrogkeresztúrra és vissza a Mészárosék által használt magánhelikopter, amikor Várkonyi Andrea átvette ott a díszpolgári címét

Az ilyen anyagok elkészítése egyrészt alapos előkészítést, sok türelmet és gondos ellenőrzést, másrészt gyakran éjszakákon át tartó munkát igényel, közben pedig nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy lássuk a rendszer a valódi arcát.

